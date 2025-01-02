Полиция Нового Орлеана обыскала дом, где делали самодельные взрывные устройства для теракта

Полиция обыскала дом в Новом Орлеане, где предположительно изготовляли СВУ для теракта

Tекст: Ольга Иванова

Американская полиция провела обыск в доме в Новом Орлеане, где, как предполагается, изготавливались самодельные взрывные устройства для теракта. Ранее в автомобиле главного подозреваемого, Шамсуда Дин Джаббара, были найдены оружие и потенциальные СВУ, сообщает РИА «Новости».

Теракт произошел во Французском квартале, известном туристическом районе Нового Орлеана. Полиция и ФБР обнаружили другие потенциальные взрывные устройства в этом районе, что усилило подозрения в отношении Джаббара.

Телеканал NBC News сообщил, что правоохранители обыскали съемное жилье, предоставленное через Airbnb. Там, предположительно, собирались самодельные взрывные устройства для теракта. Издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых видно, как полицейские вывозят из дома материалы, использовавшиеся для создания СВУ.

Власти США рассматривают произошедшее как теракт, а расследование возглавляет ФБР. Президент США Джо Байден поручил своей команде обеспечить все необходимые ресурсы для расследования и выразил соболезнования семьям погибших.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников.

Число пострадавших при этом инциденте увеличилось до 35 человек, десять погибли, водитель не только врезался в толпу, но и открыл огонь, что спровоцировало перестрелку с полицией.

Водитель грузовика был застрелен полицией после совершения наезда и стрельбы на Бурбон-стрит в Новом Орлеане.

Позднее агенты ФБР обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента.