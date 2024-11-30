Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в США
Три человека получили ранения в результате стрельбы в ТЦ Литл-Рок в «черную пятницу»
В «черную пятницу» в американском Литл-Роке произошла стрельба в торговом центре Park Plaza, в результате которой были ранены три человека, сообщает местная полиция.
Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в торговом центре Park Plaza в Литл-Роке, штат Арканзас, в день национальных распродаж в США, известный как «черная пятница». Местная полиция сообщила о стрельбе, в результате которой пострадали три человека.
По заявлению полиции Литл-Рока, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили троих раненых. Жизни пострадавших, по предварительной информации, ничего не угрожает. «Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни», – говорится в заявлении.
Полиция продолжает расследование инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего. На данный момент информация о задержаниях не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток устроил стрельбу на праздновании Хэллоуина в Орландо, в результате чего погибли два человека и шесть получили ранения; бывший гитарист Оззи Осборна Джейк И Ли получил несколько ранений в Лас-Вегасе во время прогулки с собакой; в штате Миссисипи произошла стрельба по толпе, праздновавшей победу школьной команды, что привело к гибели трех человек и ранениям еще восьми.