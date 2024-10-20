Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.74 комментария
В результате стрельбы в Миссисипи погибли три человека
Три человека убиты, восемь ранены при стрельбе по толпе в Миссисипи
В штате Миссисипи произошла стрельба по толпе, праздновавшей победу школьной команды, что привело к гибели трех человек и ранениям еще восьми.
Три человека погибли, а восемь получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в штате Миссисипи, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Инцидент случился рано утром в субботу, когда два человека открыли огонь по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу футбольной команды бывших выпускников школы.
Стрельба произошла на открытой площадке в нескольких километрах от города Лексингтон, где собралось от двухсот до трехсот человек. По словам местного шерифа, услышав выстрелы, люди начали разбегаться. Двум из погибших было по 19 лет, третьему – 25, их пол и личности пока не установлены.
Местные власти продолжают расследовать инцидент и выяснять мотивы стрелков. Полиция ищет подозреваемых и призывает свидетелей события выйти на связь для содействия в расследовании.
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