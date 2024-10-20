В результате стрельбы в Миссисипи погибли три человека

Три человека убиты, восемь ранены при стрельбе по толпе в Миссисипи

Tекст: Денис Тельманов

Три человека погибли, а восемь получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в штате Миссисипи, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Инцидент случился рано утром в субботу, когда два человека открыли огонь по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу футбольной команды бывших выпускников школы.



Стрельба произошла на открытой площадке в нескольких километрах от города Лексингтон, где собралось от двухсот до трехсот человек. По словам местного шерифа, услышав выстрелы, люди начали разбегаться. Двум из погибших было по 19 лет, третьему – 25, их пол и личности пока не установлены.

Местные власти продолжают расследовать инцидент и выяснять мотивы стрелков. Полиция ищет подозреваемых и призывает свидетелей события выйти на связь для содействия в расследовании.

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