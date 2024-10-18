Экспертиза установила негативные высказывания Лебедева и Дудя о Мизулиной

Tекст: Вера Басилая

На судебном заседании были представлены результаты комплексного исследования, подкрепляющие иск Лиги. Эксперты отметили, что высказывания Лебедева, размещенные в интернете, содержат информацию, которая подрывает честь и достоинство, а также деловую репутацию Екатерины Мизулиной и возглавляемой ею организации, передает ТАСС.

Заседание суда было отложено на 31 октября из-за неявки адвокатов Лебедева и Дудя (признан в России иноагентом).

Ранее адвокат Лебедева Калой Ахильгов заявил, что юристы Екатерины Мизулиной приобщили к иску копии еще двух видео на канале «ВКонтакте» Артемия Лебедева, которые также могут содержать негативную информацию.

Экспертиза показала, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной являются его частным мнением.

Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии.

Напомним, Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя, требуя взыскать 10 млн рублей в качестве морального вреда и направить средства на помощь семьям участников СВО.

