Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Экспертиза установила негативные высказывания Лебедева и Дудя о Мизулиной
Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан в России иноагентом) содержат негативную информацию, подрывающую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, сообщили в Лиге безопасности интернета.
На судебном заседании были представлены результаты комплексного исследования, подкрепляющие иск Лиги. Эксперты отметили, что высказывания Лебедева, размещенные в интернете, содержат информацию, которая подрывает честь и достоинство, а также деловую репутацию Екатерины Мизулиной и возглавляемой ею организации, передает ТАСС.
Заседание суда было отложено на 31 октября из-за неявки адвокатов Лебедева и Дудя (признан в России иноагентом).
Ранее адвокат Лебедева Калой Ахильгов заявил, что юристы Екатерины Мизулиной приобщили к иску копии еще двух видео на канале «ВКонтакте» Артемия Лебедева, которые также могут содержать негативную информацию.
Экспертиза показала, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной являются его частным мнением.
Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии.
Напомним, Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя, требуя взыскать 10 млн рублей в качестве морального вреда и направить средства на помощь семьям участников СВО.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом