Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Мизулина подала в суд на Дудя и Лебедева
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Артемию Лебедеву, сообщили в пресс-службе лиги.
«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю* и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Мизулина сообщила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, которые будут направлены на помощь семьям участников СВО.
Ранее сообщалось, что Мизулина не приняла извинений от Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Дудю. «Есть разница между конструктивной критикой и оскорблениями, которые звучат на широкую аудиторию», – отметила она.
Лебедев объяснил искажение фамилии Мизулиной «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «некоторыми психическими проблемами». Позже Лебедев извинился за свои слова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом