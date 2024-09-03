Мизулина подала в суд на Дудя и Лебедева

Tекст: Денис Тельманов

«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю* и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Мизулина сообщила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, которые будут направлены на помощь семьям участников СВО.

Ранее сообщалось, что Мизулина не приняла извинений от Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Дудю. «Есть разница между конструктивной критикой и оскорблениями, которые звучат на широкую аудиторию», – отметила она.

Лебедев объяснил искажение фамилии Мизулиной «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «некоторыми психическими проблемами». Позже Лебедев извинился за свои слова.

