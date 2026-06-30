Tекст: Дмитрий Зубарев

Тибо заявил, что взрыв, прогремевший в Монако накануне вечером, не является терактом, передает ТАСС. В настоящее время местная прокуратура активно расследует все обстоятельства случившегося.

«Имеющиеся у нас данные не позволяют квалифицировать произошедшее как нападение террористического характера», – заявил на пресс-конференции генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.

По его словам, в юридической плоскости дело рассматривается как покушение на убийство и незаконное размещение взрывных устройств на общественной территории.

В результате инцидента пострадали три человека, находившиеся рядом со взрывным устройством. Их срочно эвакуировали в Ниццу. Женщина по-прежнему находится в критическом состоянии, тогда как состояние тяжелораненого мужчины удалось стабилизировать, и его жизни больше ничто не угрожает. Ребенок, также получивший ранения, перенес ночную операцию, его состояние не вызывает опасений.

Кроме того, легкие ранения от осколков витрин получили еще двое случайных прохожих.

Прокурор не стал раскрывать личности пострадавших, отметив лишь, что раненый мужчина проживает в Монако с 2021 года, не находится в розыске и не фигурирует в других расследованиях. Следователи пока не допрашивали потерпевших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского в причастности ко взрыву в Монако.

Князь Альбер II осудил первый в истории государства теракт.

Власти Монако назвали причиной инцидента заминированную посылку.