Российские ученые нашли способ сделать МРТ безопаснее для пациентов

Ученые БФУ создали безопасные наночастицы золота и платины для МРТ

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) вместе с коллегами из Института химии растворов и Ивановского государственного химико-технологического университета нашли способ сделать вещества для МРТ более безопасными, передает РИА «Новости». Их результаты опубликованы в зарубежном издании Journal of Molecular Liquids.

Как пояснили ученые БФУ, при МРТ используются контрастные агенты на основе тяжелых металлов, которые могут быть токсичны для клеток организма. Для повышения их биосовместимости исследователи «замаскировали» наночастицы золота и платины оболочкой из натуральной аминокислоты L-тирозина. Поскольку эта аминокислота естественна для человека, клетки организма легче принимают такие «спрятанные» частицы.

Аспирант БФУ Марк Смирнов рассказал: «Взаимодействие тирозина с золотыми наночастицами вызывает »сжатие« молекулы, а с наночастицами платины – »растягивание«. Платина сейчас считается перспективным противораковым средством, но ее взаимодействие с аминокислотами ранее не изучалось».

По мнению Смирнова, дальнейшее исследование подобных наночастиц позволит создавать новые биомедицинские решения. Он отмечает, что такие подходы дадут возможность заранее прогнозировать ответ иммунной системы, что открывает путь к новым терапевтическим стратегиям.

Сейчас научная группа работает с другой аминокислотой – триптофаном, испытывая наночастицы золота разной формы: стержни, звезды и сферы. Это может расширить область применения безопасных контрастных агентов и ускорить разработку новых методов диагностики и лечения.

