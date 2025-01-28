Ученые ДВФУ создали никелевые «наномедузы» для хранения данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый метод хранения информации с помощью никелевых наноструктур, напоминающих медуз*, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), передает РИА «Новости». Эти структуры состоят из нанопроволок с «головой», из которой растут три-семь «ножек» меньшего диаметра. Они позволяют создавать компактные и энергоэффективные устройства с высокой плотностью магнитной записи.

Никель использован в качестве материала из-за его магнитных свойств, зависящих от формы нанообъекта. В созданных наномедузах наблюдались редкие явления, такие как несимметричное распределение полей рассеивания и создание магнитных «штопоров». Эти свойства делают наномедузы перспективными носителями информации.

Магнитные наноструктуры используются для записи информации, используя принцип, аналогичный аудио- и видеокассетам, но без механического движения носителя. Управление магнитными доменами осуществляется электрическим током на высокой скорости. Одна наномедуза занимает около 300 нанометров на чипе и может вмещать несколько тысяч бит, что увеличивает плотность записи данных.

Наномедузы создаются с помощью двухслойных пористых шаблонов из оксида алюминия, что позволяет комбинировать поры различного диаметра и создавать структуры из нанопроволок. Эти инновации открывают новые возможности для энергоэффективного хранения информации. Исследование, проведенное в Лаборатории пленочных технологий ДВФУ при поддержке Минобрнауки России, было опубликовано в журнале Small и вошло в топ-100 статей российских исследователей в 2024 году по версии colab.ws.

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