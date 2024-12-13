Ученые из Новосибирска обнаружили способ замораживать органы без повреждений

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске, как сообщает РИА «Новости», раскрыли особенности белков-антифризов, позволяющих живым организмам избегать клеточных повреждений при замерзании. Исследователи изучили один из таких белков с помощью масс-спектрометрии, компьютерного моделирования и других методов.

Старший научный сотрудник Светлана Баранова объяснила, что в растворе белка обнаружены комплексы, которые при охлаждении увеличиваются, увеличивая взаимодействие со льдом и препятствуя его росту. «Это позволяет избежать повреждений клеток при замерзании воды», – отметила Баранова. Белок имеет маленький размер и образует большие области взаимодействия с кристаллами льда.

Новосибирские ученые планируют детально изучить структуру белка, чтобы создать его искусственный аналог для применения в криоконсервации органов и других сферах. Это позволит контролировать рост и форму льда, предотвращая разрушения при замораживании и оттаивании.

В институте подчеркнули, что существующие технологии заморозки часто изменяют текстуру материала из-за кристаллов льда. Применение белков-антифризов может устранить эти проблемы. Исследование осуществлено при поддержке гранта Российского научного фонда.

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