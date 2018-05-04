Российские ученые первыми в мире восстановили замороженное сердце

Российские ученые первыми в мире восстановили после хранения замороженное сердце лягушки в ходе разработки технологии по неограниченному сохранению тканей и органов человека, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

«ФПИ ведет научные работы по созданию технологии неограниченного по времени сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных тканей и органов человека. Предмет нашей особой гордости – это то, что впервые в мире удалось восстановить после хранения в течение 45 суток сердце лягушки, замороженное при температуре минус 196 градусов Цельсия», – передает РИА «Новости» слова Ковтуна.

Помимо этого специалисты смогли добиться устойчивого восстановления функциональной активности изолированного сердца крысы после 24 часов хранения при температуре +4 градуса.



«Проведены успешные пересадки сердца после гипотермического хранения крысам-реципиентам. При существующих технологиях срок хранения сердца составляет не более шести часов», – рассказали в ФПИ.



По словам Ковтуна, такие успехи ученых могут произвести научную революцию в восстановительной медицине, так как одной ключевых проблем была проблема длительной криоконсервации тканей и органов для целей последующей трансплантации.



«Ее решение может привести к появлению банков замороженных органов и спасению тысяч и тысяч человеческих жизней», – сказал Ковтун.

Напомним, ранее в ФПИ рассказали, что ростовские ученые создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены.