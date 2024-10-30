  • Новость часаЗахарова сообщила о задержании российских журналистов в США
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    30 октября 2024, 09:02 • Новости дня

    Ростех создал «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка»

    Ростех начал поставки радиопоглощающих комплектов для ТОС-2 «Тосочка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» начал поставки маскировочных комплектов для огнеметных систем ТОС-2, которые уже доказали свою эффективность в зоне СВО.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, начал поставки радиопоглощающих маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 («Тосочка»). Первые такие комплекты уже начали использовать в зоне специальной военной операции, где они подтвердили свою эффективность в полевых условиях.

    Новая маскировка состоит из радиопоглощающей ткани и панелей с маскировочным материалом, который крепится на броне и не препятствует движению техники. Эта технология позволяет скрывать орудие от обнаружения в различных условиях: как во время стоянки, так и на марше или при боевом применении.

    Материал покрытия способен поглощать излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает его эффективным в противодействии современным системам наведения и обнаружению с помощью тепловизоров и других приборов.

    Покрытие допускает длительное использование, так как оно устойчиво к накапливанию пыли и грязи, которые легко смываются водой, не снижая эффективности маскировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, а в Польше назвали использование этого оружия в зоне СВО плохой новостью для ВСУ. Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО.

    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

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    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

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    28 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома

    Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове в результате удара по зданию Госпрома, расположенного в центре города, разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

    По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах В нем размещался Совнарком Советской Украины, когда Харьков был столицей УССР.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в зданиях поблизости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.

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    28 октября 2024, 05:57 • Новости дня
    Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

    Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.

    «Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

    Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

    Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    29 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Самолеты ВКС России прибыли в ЮАР с дружественным визитом

    Самолеты Ту-160 ВКС России прибыли в ЮАР с официальным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолетов ВКС России, включая Ту-160, для демонстрации оборонного сотрудничества и проведения двустороннего семинара.

    В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолеты Ил-62 и Ан-124. Визит пройдет с 29 октября по 2 ноября и направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран, сообщает ТАСС.

    Южноафриканские национальные силы обороны приветствовали российские ВКС. В рамках мероприятия планируется двусторонний семинар с участием технических специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.

    По информации Министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, два ракетоносца Ту-160 должны прибыть 29 октября поздним вечером на базу ВВС ЮАР Waterkloof, расположенную в пригороде Претории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун для участия в военно-морских учениях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ЮАР начались совместные военно-морские учения с участием России, Китая и Южно-Африканской Республики. Фрегат «Неустрашимый» прибыл в порт ЮАР для участия в этих учениях.

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    28 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

    ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен частной собственности.


    Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.

    В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.

    В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.

    «Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.

    Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.

    В Белгородской области дежурные средства  ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.

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    28 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Росгвардия освободила от ответственности сдающих оружие для СВО граждан
    Росгвардия освободила от ответственности сдающих оружие для СВО граждан
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардия объявила амнистию для граждан, сдающих оружие для спецоперации, если нарушения не повлекли негативных последствий.

    Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) объявила амнистию для владельцев оружия, которые решат сдать его для использования в ходе специальной военной операции, сообщает «Российская газета». По заявлению пресс-службы Росгвардии, гражданам, совершившим административные правонарушения, такие как несвоевременная регистрация или перерегистрация оружия, будет предоставлена амнистия при условии, что данные правонарушения не привели к негативным последствиям.

    Амнистия предусмотрена в соответствии с изменениями законодательства об оружии, вступившими в силу в августе этого года. Эти изменения закрепляют возможность сдачи оружия для использования в контексте специальной военной операции. Пресс-служба Росгвардии уточнила, что для удобства граждан на главной странице официального сайта ведомства размещен специальный сервис. С его помощью можно подать электронное уведомление о желании добровольно сдать оружие для передачи в зону проведения СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах России, а в 2023 году в России была пресечена контрабанда оружия на сумму более 500 млн рублей.

    Бывший российский актер Кирилл Канахин заочно обвиняется в серии террористических преступлений, а также незаконныом обороте оружия и взрывчатки.

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    29 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    За сутки военные уничтожили 64 украинских беспилотников над шестью регионами

    Минобороны уничтожило 64 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток российские силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

    Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки были уничтожены 64 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. Всего атакам подверглись шесть регионов России.

    В течение ночи 21 дрон был уничтожен средствами ПВО. Из них 13 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть над Брянской, по одному дрону над Воронежской и Курской областями.

    В дневное время дополнительные атаки были зафиксированы в Курской области, где сбили еще 18 БПЛА. В Брянской области силы ПВО перехватили 11 дронов, в Орловской и Липецкой областях – по шесть. Два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, причиняя значительный ущерб частной собственности. Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, о чем сообщило Минобороны. В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    28 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Мирные жители ЛНР подорвались на устройстве ВСУ во время рыбалки

    Двое мужчин в ЛНР получили ранения от взрывного устройства ВСУ при рыбалке

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР в поселке Калиново двое мужчин пострадали от взрывного устройства ВСУ, находясь на рыбалке у реки Лугань, и были госпитализированы в Луганск.

    Как передает ТАСС, двое мирных жителей из поселка Калиново в Луганской Народной Республике подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины во время рыбалки. Инцидент произошел возле реки Лугань в районе Челябино, где мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения.

    Глава поселка Сергей Колягин сообщил в своем телеграм-канале, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, оставленные вооруженными формированиями Украины, продолжают представлять серьезную угрозу для местных жителей. Он отметил, что пострадавшие были срочно доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу для оказания первой медицинской помощи, а затем переправлены в Луганск для дальнейшего лечения.

    Колягин также подчеркнул необходимость проведения работ по разминированию территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку у памятника Пушкину.

    Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли два тайника с арсеналом оружия и боеприпасов в ЛНР, включая более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию и 2 кг тротила.

    Заминированный схрон диверсантов ВСУ обнаружили на севере Луганской народной республики, где мины были установлены в неизвлекаемое положение, и схрон уничтожили путем подрыва.

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    29 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    США столкнулись с дефицитом ракет для ПВО

    США истощили запасы ракет ПВО для конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США сталкиваются с истощением запасов некоторых видов ракет ПВО, что затрудняет их способность реагировать на конфликты в таких регионах, как Ближний Восток и Украина, в частности, в связи с участием в защите Израиля от ударов Ирана.

    США сталкиваются с дефицитом некоторых типов ракет для противовоздушной обороны, что ограничивает их возможности реагирования на международные конфликты, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Истощение запасов ракет становится особенно важным в свете текущих событий на Ближнем Востоке и на Украине, а также потенциальных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты объясняют это отсутствием развитой оборонной промышленной базы, способной удовлетворить потребности масштабных и затяжных войн.

    Элиас Юсиф, замдиректора программы по обычной обороне в Стимсоновском центре, отметила, что США не были готовы к таким долгосрочным конфликтам, что стало серьезным вызовом для оборонного планирования. Собеседники издания также подчеркнули, что за последние годы США активно накапливали запасы ракет ПВО, но их использование резко возросло, что вызывает обеспокоенность в Пентагоне. Для быстрого увеличения производства необходимо открытие новых сборочных линий и расширение мощностей, что требует значительных инвестиций от оборонных предприятий.

    Наибольший дефицит наблюдается в ракетах Standard Missile, которые США используют для защиты Израиля от иранских ударов и противодействия атакам хуситов на западные корабли в Красном море. С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года США запустили более 100 таких ракет. Однако без гарантии Пентагона на длительные и крупные закупки предприятия неохотно идут на расширение производственных мощностей.

    Ранее отмечалось, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе. Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявлял американский миллиардер Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт бюджетного управления Конгресса США Эрик Лабс сообщил, что корабли американских Военно-морских сил сейчас находятся в худшем состоянии за последние четверть века, в то время как в отрасли наблюдается дефицит кадров.

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    29 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями

    Военные из группировки «Юг» в ДНР обезвредили 560 украинских дронов сетями

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты Южной группировки войск в ДНР разработали систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей, за два месяца они обезвредили 560 беспилотников ВСУ, сообщили российские военные.

    По словам военнослужащих, идея родилась недавно, и для ее реализации имеется все необходимое оборудование, передает ТАСС.

    «Фактически мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», – заявил представитель группировки.

    За последние два месяца с помощью этой разработки было обезврежено 560 украинских беспилотников, среди которых были как разведывательные, так и ударные аппараты.

    Ранее российский военный рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

    Также российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

    До этого танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды».

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    29 октября 2024, 08:20 • Новости дня
    «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта

    ИСДМ «Земледелие» Ростеха дистанционно заминировала территорию противника за линией фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» заминировала территорию, находящуюся под контролем врага, обеспечивая защиту своих позиций и затрудняя передвижение противника.

    Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», производимые в Ростехе, способны минировать территорию противника за линией фронта, сообщает Telegram-канал Ростеха. Техника функционирует по принципу реактивных систем залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет с боеприпасами, начиненными различными типами мин. Это позволяет организовывать минные заграждения на значительном отдалении от боевых позиций.

    «Земледелие» отличается высокой дальнобойностью, что позволяет создавать минные заграждения на территории, подконтрольной противнику, даже на площади нескольких футбольных полей. Это снижает риск для расчетов, так как они остаются на безопасном расстоянии от огневых позиций. Организованное таким образом минное поле может сорвать ротацию войск противника или затруднить их передвижение в сторону фронта.

    Отличительной особенностью системы является возможность деактивации или самоликвидации взрывных устройств, что исключает риск подрыва на своих минах. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий. В Ростехе также подчеркнули, что инженеры постоянно работают над улучшением военной техники, учитывая опыт применения в зоне СВО, с целью повышения боевого могущества, дальнодействия и защищенности машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области для пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, а система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

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