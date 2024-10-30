Ростех создал «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка»

Ростех начал поставки радиопоглощающих комплектов для ТОС-2 «Тосочка»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Ростеха, холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, начал поставки радиопоглощающих маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 («Тосочка»). Первые такие комплекты уже начали использовать в зоне специальной военной операции, где они подтвердили свою эффективность в полевых условиях.

Новая маскировка состоит из радиопоглощающей ткани и панелей с маскировочным материалом, который крепится на броне и не препятствует движению техники. Эта технология позволяет скрывать орудие от обнаружения в различных условиях: как во время стоянки, так и на марше или при боевом применении.

Материал покрытия способен поглощать излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает его эффективным в противодействии современным системам наведения и обнаружению с помощью тепловизоров и других приборов.

Покрытие допускает длительное использование, так как оно устойчиво к накапливанию пыли и грязи, которые легко смываются водой, не снижая эффективности маскировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, а в Польше назвали использование этого оружия в зоне СВО плохой новостью для ВСУ. Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО.