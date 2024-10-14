Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.13 комментариев
Экипаж «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
Экипаж ТОС-2 «Тосочка» нанес удар по ВСУ при ротации в Курской области
В Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины во время ротации войск, что стало результатом успешной разведывательной операции.
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, сообщает РИА «Новости». Военнослужащий 810-й гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки «Север», рассказал, что разведка выявила ротацию войск противника. В результате было принято решение открыть огонь.
«Разведкой было выявлено, что противник производит ротацию своих войск, после чего было принято решение на открытие огня (ТОС-2 «Тосочка»)», – сообщил морской пехотинец.
По его словам, экипаж «Тосочки» прибыл на место, быстро развернулся и нанес удар по вражеским силам во время их ротации. Это позволило уничтожить значительное количество пехоты противника, что было важным успехом боевой операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», Министерство обороны показало работу расчета этой системы в зоне СВО, а в Польше назвали использование «Тосочки» плохой новостью для ВСУ.