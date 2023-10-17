Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?25 комментариев
Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО
Минобороны России показало боевую работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО, уничтожившего скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, получив команду об обнаружении цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и произвел развертывание в боевое положение. Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.
Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль огневого поражения в полосе действия войск.
Напомним, в мае 2022 года российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».