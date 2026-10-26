Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

Tекст: Мария Иванова

Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

«ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.