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В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку
В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку «Малютка»
В заливе Петра Великого найдена затонувшая подлодка типа «Малютка», связь с которой исчезла еще в августе 1941 года.
Военнослужащие Тихоокеанского флота, при поддержке ветеранских организаций, обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую подводную лодку типа «Малютка», сообщает РИА «Новости».
Обнаруженная подлодка, предположительно, является дизельной субмариной «М-49», которая потеряла связь 16 августа 1941 года. Спасательное судно «Игорь Белоусов» с помощью телеуправляемых аппаратов обследовало объект и подтвердило соответствие параметрам субмарин типа «Малютка» по размерам, форме и вооружению.
В период между 10 и 17 августа 1941 года в заливе Петра Великого пропали две подводные лодки – «М-49» и «М-63». Эти субмарины получили прозвище «Малютки» благодаря их небольшим размерам, которые позволяли транспортировку по железной дороге без разборки. Подлодки имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды и пушку.
Поисковые работы начались около 20 лет назад и в них были задействованы разные суда флота, включая научно-исследовательское парусное судно «Искра» и гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южно-Китайском море обнаружили затонувшую подводную лодку USS Harder, которая была признана одной из самых успешных субмарин США во времена Второй мировой войны.