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Степашин заявил о желании уехавших вернуться в Россию
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что многие покинувшие страну после начала СВО изъявляют желание вернуться, но не знают порядка возвращения.
Многие граждане, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, хотят вернуться, но не знают как это сделать, заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что страна сплотилась с началом спецоперации, хотя были и те, кто уехал.
Степашин привел в пример актрису Чулпан Хаматову, отметив: «Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться».
По мнению экс-премьера, тем, кто хочет вернуться, нужно извиниться, и тогда их примут обратно. Он также подчеркнул, что в отношении тех, кто «обливает грязью» Россию и признан иноагентом, действуют санкции, однако те, кто не вел подобной деятельности, могут спокойно вернуться.
«Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются», – добавил Степашин, заверив, что угроз возвращающимся нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин заявил о предстоящем изменении отношения Запада к России.
Ранее Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Он также пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus Украине.