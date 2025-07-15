Степашин заявил о желании уехавших вернуться в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многие граждане, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, хотят вернуться, но не знают как это сделать, заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что страна сплотилась с началом спецоперации, хотя были и те, кто уехал.

Степашин привел в пример актрису Чулпан Хаматову, отметив: «Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться».

По мнению экс-премьера, тем, кто хочет вернуться, нужно извиниться, и тогда их примут обратно. Он также подчеркнул, что в отношении тех, кто «обливает грязью» Россию и признан иноагентом, действуют санкции, однако те, кто не вел подобной деятельности, могут спокойно вернуться.

«Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются», – добавил Степашин, заверив, что угроз возвращающимся нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин заявил о предстоящем изменении отношения Запада к России.

Ранее Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Он также пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus Украине.