Степашин назвал грубейшей ошибкой СССР объединение Германии

Tекст: Мария Иванова

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР, передает РИА «Новости».

По его словам, Советский Союз не должен был спешить с этим решением и был обязан требовать проведения референдума. «Я считаю, что наша грубейшая была ошибка – это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право – никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию», – заявил Степашин.

Он также напомнил, что советский лидер Михаил Горбачев, согласившись на объединение, получил Нобелевскую премию мира.

Степашин отметил, что в момент переговоров с Германией, СССР не воспользовался возможностью выторговать более выгодные условия, а Германия была удивлена легкостью, с которой Горбачев согласился на объединение. По его словам, после этого Советский Союз не только не получил преимуществ, но и оказался должен ФРГ.

Степашин вспомнил, что уже после объединения ему пришлось обсуждать с немецкими коллегами вопросы долга, и Россия согласилась на списание 32 млрд долларов долгов, при этом, по его словам, «мы еще немцам оказались должны, отдав всё». Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года, после чего ГДР прекратила существование как государство.

Решение о судьбе Германии после Второй мировой войны принималось ведущими державами антигитлеровской коалиции, и в итоге Германия была разделена на две части: ФРГ и ГДР. После переговоров в 1990 году СССР согласился на членство объединенной Германии в НАТО и на размещение там бундесвера, а ФРГ обещала не размещать в бывшей ГДР войска НАТО и ядерное оружие, а также предоставить финансовую помощь для вывода советских войск.

Ранее в субботу бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера Германии о том, что Россия знает о местонахождении заводов по производству ракет Taurus и призвал пересмотреть решение о поставках.

Степашин до этого назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил несогласие с мнением Степашина по этому вопросу.