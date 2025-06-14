Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины

Tекст: Вера Басилая

Геннадий Зюганов прокомментировал слова Сергея Степашина, который назвал ошибкой присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной, передает ТАСС.

Лидер КПРФ заявил, что, если бы не отодвинули на 200-250 км, победа в войне была бы невозможна. По его словам, расширение границ позволило предотвратить скорое наступление фашистов на стратегически важные регионы страны.

Зюганов также отметил, что если бы враг смог раньше занять Сталинград, то был бы отрезан юг страны, что поставило бы под угрозу поставки горючего из Баку, откуда снабжались моторы советских танков, самолетов и машин.

Он добавил, что это касалось не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики, где расстояние от эстонской границы до Ленинграда составляло 160 км и фашисты могли бы оказаться там очень быстро.

Ранее Сергей Степашин заявил, что включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой. Он также считает, что Польша по-другому относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий, связанных с ГКЧП.