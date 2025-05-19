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    НАТО позвали на защиту от Украины
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС
    Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
    Российские войска нанесли серьезный удар по обороне ВСУ в Донбассе
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы

    Политолог Скачко: Зеленский ссорится с Венгрией ради статуса главного антитрамписта Европы

    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский усугубляет конфликт с Венгрией, чтобы получить еще больше симпатий Брюсселя, как защитник «свободного мира» и главный антитрампист в Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рар и Владимир Скачко. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обратился к НАТО с призывом защититься от агрессивной политики Украины.

    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны, сообщает портал About Hungary. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

    Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию. А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH).

    В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.

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    18 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Орбан – о членстве Украины в ЕС: Нет, нет и нет

    Орбан назвал самой большой угрозой Венгрии вступление Украины в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что интеграция Украины в Евросоюз несет серьезную угрозу национальным интересам его страны.

    Орбан выступил с заявлением о недопустимости поспешного вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС. По его словам, такая перспектива противоречит венгерским национальным интересам и может негативно сказаться на безопасности страны.

    Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в ЕС является самой большой угрозой Венгрии. Он заметил, что Украине необходимы дополнительные финансовые средства, поэтому Киев стремится к присоединению к Евросоюзу любой ценой.

    Орбан категорично заявил: «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет».

    Ранее Орбан выступил против инициативы Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

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    18 мая 2025, 07:38 • Новости дня
    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России

    Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка

    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.

    Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.

    «Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.

    По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.

    «Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный  кинематограф превратилась в комедию.

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    18 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу.

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы с Россией в любом удобном формате, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он высоко оценил инициативу Ватикана предоставить площадку для прямых переговоров между сторонами. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов».

    Данное заявление прозвучало после встречи Зеленского с папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине и возможность посредничества Ватикана в переговорах между сторонами.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    18 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о сближении позиций России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению спецпосланника США Стивена Уиткоффа, Вашингтону удалось частично сблизить позиции России и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    США в определенной степени смогли сократить разницу во взглядах между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC.

    По словам Уиткоффа, он следовал тактике нынешнего американского лидера Дональда Трампа, потому что она доказала свою эффективность. «Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции», – сказал дипломат.

    Он также отметил, что обе стороны теперь более четко формулируют свои подходы, что, по мнению Уиткоффа, является важным шагом на пути к разрешению конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 05:48 • Новости дня
    Вылетевший в Иркутск самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неполадок

    S7: Boeing-738 вернулся в Новосибирск из-за технической причины

    Tекст: Ирма Каплан

    Самолет Boeing-738 авиакомпании S7, летевший в Иркутск, вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности.

    Вылетевший в воскресенье из Новосибирска в Иркутск самолет авиакомпании S7 Airlines (бывшая «Сибирь») со 160-ю пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

    «По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Боинг 738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что самолет отстранен от полетов, а для выполнения рейса был выделен резервный борт.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения.

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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    18 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    WP узнала о страхе Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    WP: Зеленский пытался убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне переговоров российского и американского лидеров, пишет WP.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в резиденции американского посла в Риме встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие его вопросы перед запланированным на 19 мая телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, пишет Washington Post.

    Офис Вэнса опубликовал не много подробностей, но Зеленский описал переговорную сессию в Telegram как «хорошую встречу», однако WP считает, что воскресные переговоры Зеленского проходят на фоне его возросшей обеспокоенности телефонным разговором Путина и Трампа.

    «Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что переговоры между Путиным и Трампом не поставят Украину перед фактом, который она не может принять, сказал один американский дипломат», – пишет газета со ссылкой на американского дипломата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу. Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    18 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о гибели мужчины в харьковском военкомате

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове расследуется гибель 39-летнего мужчины призывного возраста, тело которого обнаружили в военкомате без признаков насильственной смерти.

    Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства смерти мужчины призывного возраста в харьковском военкомате, передает РИА «Новости». По информации полиции, инцидент произошел 12 мая, а предварительной причиной смерти назван суицид.

    Материалы дела были переданы в государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников военкомата. В официальном сообщении подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что друзья погибшего заявляют о смерти в результате побоев со стороны работников военкомата. По их словам, мужчину хоронили в закрытом гробу из-за сильных повреждений головы.

    В интернете распространяются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят силовую мобилизацию, избивая и насильно увозя мужчин призывного возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    18 мая 2025, 07:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь семи дронов над территорией России

    Минобороны: Средства ПВО уничтожили над Россией семь дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь семи дронов над территорией России
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России.

    Российские средства ПВО уничтожили за ночь семь беспилотников над двумя российскими областями – Белгородской и Брянской, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Брянской области», – сказано в сообщении.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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