Степашин заявил о предстоящем изменении отношения Запада к России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запад после окончания спецоперации на Украине изменит свое отношение к России, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА «Новости».

По его словам, нынешняя позиция западных стран обусловлена не защитой Украины, а попыткой в очередной раз ослабить Россию. «Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», – отметил Степашин.

Он также выразил уверенность, что после завершения боевых действий и подписания соответствующего договора отношение к России в западных странах обязательно изменится. Степашин напомнил, что распаду Советского Союза способствовали не только внешние силы, но и внутренние причины.

По мнению экс-премьера, Россия, обладая огромной территорией, развитой инфраструктурой и богатыми традициями, «никому неудобна». Он подчеркнул, что у страны есть все необходимое, поэтому другие государства стремятся «построить» Россию под свои интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР. Степашин пригрозил Германии в случае поставок ракет Taurus на Украину. Он также рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы защитить Югославию в 1999 году.