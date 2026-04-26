Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?0 комментариев
Заминированная машина взорвалась у полицейского участка в Белфасте
Машина, начиненная взрывчаткой, в субботу вечером взорвалась возле полицейского участка в Северной Ирландии, сообщила местная полиция.
Заминированная машина взорвалась возле полицейского участка в Северной Ирландии, передает РИА «Новости». По информации местной полиции, в районе Твинбрук на западе Белфаста в субботу вечером был угнан автомобиль службы доставки, в багажник которого злоумышленники поместили взрывное устройство на основе газового баллона. Взрыв произошел после 22:50 по местному времени (0.50 воскресенья мск), в результате чего автомобиль загорелся.
Полицейские оперативно эвакуировали жителей близлежащих домов, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, расследование ведет отдел по борьбе с терроризмом. О мотивах организаторов пока не сообщается, однако источники напоминают, что аналогичные нападения ранее совершали республиканцы-сепаратисты.
В марте уже был зафиксирован похожий инцидент, когда неизвестные заставили курьера подвезти бомбу к полицейскому участку в графстве Арма. Тогда также последовала масштабная эвакуация и полицейская операция, затронувшая около 100 домов.
Исторически Северная Ирландия остается регионом с напряженными отношениями между сторонниками Лондона и сторонниками независимости. В прошлом группировки вроде «Ирландской республиканской армии» и ее отколовшихся организаций неоднократно устраивали теракты, стремясь к присоединению Ольстера к Ирландии. После подписания Белфастского соглашения в 1998 году количество подобных атак значительно сократилось, однако случаи экстремизма всё еще происходят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в североирландском городе Баллимина произошли антимигрантские беспорядки. В середине июня в регионе пять ночей подряд происходили массовые столкновения с полицией. Годом ранее в городе Лондондерри в ходе уличных акций пострадали минимум десять стражей порядка.