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В России началась ежегодная благотворительная онлайн-акция «Свеча памяти»
В России началась ежегодная благотворительная онлайн-акция памяти героев ВОВ
Жители России смогут зажечь виртуальные свечи и сделать пожертвования для помощи ветеранам в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны.
Всероссийский проект «Свеча памяти» продлится до 22 июня на специальной платформе. Пользователям предлагают зажечь интерактивную свечу в знак скорби о 27 млн погибших, а также поддержать участников боевых действий. Собранные средства благотворительный фонд направит на медицинскую помощь участникам Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова подчеркнула важность сохранения истории. «Онлайн-акция «Свеча памяти» стала личной и для сотрудников фонда. В каждой семье, увы, есть те, о ком мы каждый год зажигаем свечи», – заявила она.
В день 85-летия начала войны ровно в 12:15 по всей стране пройдет минута молчания. На портале проекта также доступен уникальный раздел с более чем 50 видеоисториями фронтовиков и блокадников. В 2025 году инициатива объединила свыше 1,3 млн человек и позволила собрать более 1,3 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лидерами по количеству зажженных виртуальных свечей стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область.
Около пяти тысяч человек собрались на памятную акцию у стен Музея Победы.
У Главного храма Вооруженных сил России участники памятных мероприятий зажгли 1418 свечей.