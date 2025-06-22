В акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы приняли участие около 5 тыс. человек

Tекст: Дарья Григоренко

«Свеча памяти» – это действительно всенародная акция, объединившая всех жителей нашей страны. Мы вспоминаем каждого павшего в годы Великой Отечественной войны – солдат, не вернувшихся с фронта, партизан, сражавшихся в тылу врага, мирных граждан, погибших под бомбежками или от голода. Всех, кто отдал свои жизни за Отечество, и мы сохраним эту память в своих детях, внуках и правнуках», – отметил гендиректор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым Александр Школьник зажег факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции. Представители общественных организаций, органов государственной власти различного уровня, сотрудники ведомств, военнослужащие зажгли свечи памяти.

На фасаде Музея Победы с помощью видеомэппинга появилась масштабная инсталляция – 1418 частиц Вечного огня, а небо озарилось «Лучами Победы». Присутствующие почтили минутой молчания память павших. Торжественная церемония сопровождалась выступлением оркестра ОАО «РЖД».Также песни, посвященные героям ВОВ, прозвучали в исполнении артистов Родиона Газманова, Бориса Дьякова, Нины Каяцкой, Екатерины Линковской и других известных певцов, а также юных талантов Музыкального театра «На Поклонке» и ДКС «Непоседы».

Волонтеры Победы создали «огненную картину» из более чем 10 тыс. свечей – символ 80-летия Победы. В течение всего 22 июня акция будет продолжаться, а вход в музей станет бесплатным для всех желающих присоединиться и зажечь свою свечу в память о героях войны.