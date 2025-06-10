В России стартовала ежегодная онлайн-акция «Свеча памяти»

Tекст: Александра Юдина

Цель акции – почтить память 27 млн советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы, поэтому такие инициативы приобретают особую значимость.

Россияне могут зажечь виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф до 22 июня. Зажженные свечи отображаются на интерактивной «Карте памяти». В прошлом году лидерами по количеству зажженных свечей стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область.

С 2004 года 22 июня люди по всей стране выходили на улицы со свечами. В 2020 году из-за пандемии акция перешла в онлайн, и этот формат сохранился. Чтобы участвовать, нужно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти».

Зажженные свечи отображаются на счетчике и интерактивной «Карте памяти». Там же можно увидеть, сколько свечей зажгли в вашем регионе. В прошлом году лидерами стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область.

На сайте есть раздел «22 июня в историях» – собрание видеоисторий участников войны: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Лидия Павловна Зубачева, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминала, как 22 июня была с отцом на стадионе, когда объявили о начале войны. Отец сразу ушел в военкомат, а через полторы недели отправился пешком строем до Волоколамска.

Также можно сделать пожертвование в помощь ветеранам. В 2024 году россияне зажгли 908 738 свечей и собрали почти 1,4 млн рублей. Средства пошли на реабилитацию, покупку слуховых аппаратов, колясок и оплату сиделок.

