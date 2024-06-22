У Главного храма ВС России прошла акция памяти о Великой Отечественной войнн

Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

Tекст: Анастасия Куликова

«Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.

Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.



При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.