В Белоруссию на 80-ю годовщину освобождения страны от фашистов прибыл «Поезд Победы»

Накануне Дня памяти и скорби 21 июня прошло торжественное открытие работы уникального иммерсивного музея «Поезд Победы» в Белоруссии. 80 лет назад здесь завершилась операция «Багратион», в ходе которой страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

«Поезд Победы» пробудет в стране до 21 июля – за месяц музейный состав посетит 23 города республики. Среди них: Минск, Могилев, Витебск, Полоцк, Гродно, Гомель и многие другие. Работа поезда на территории страны организована совместно с Белорусской железной дорогой.

Экскурсию по экспозиции музея почетным гостям провел создатель выставки – руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко.

«Память – это то, что начинается с личных историй. Для меня Брестская крепость впервые открылась, когда мне было семь лет. Из бабушкиного серванта я достал памятные открытки, которые она купила здесь, в Бресте, когда была еще моложе, чем я сейчас. И я, перебирая фотографии детскими руками, смотрел на это особыми глазами. Тогда я не мог даже предположить, что сейчас, спустя 25 лет, я окажусь здесь с экспозицией «Поезд Победы». Мы с командой «Невского баталиста» делали инсталляцию и в Брестской крепости. Для меня это большое чудо – заниматься одновременно и любимым, и таким важным делом», – отметил автор экспозиции.

Торжественное открытие выставки посетил и сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин. Отец Семочкина похоронен под плитами мемориала в крепости. Он среди тех немногих защитников, чье имя было установлено.

По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Кравчука, особенно ценно, что старт путешествию музея по стране дан именно у стен Брестской крепости.

«Потому что каждый третий белорус погиб на этой страшной войне, она затронула каждую белорусскую семью. Тогда мы показали всему миру, что Брестская крепость – это мужество, стойкость, героизм. Спасибо создателям «Поезда Победы» за то, что каждый из нас может окунуться в нашу настоящую историю. Кто не помнит прошлого – у того нет будущего. И мы не дадим переписать нашу правду», – поделился Кравчук.

В Бресте «Поезд Победы» пробудет до 22 июня. Затем уникальный музейный состав будут ждать в Пинске. Все о музее «Поезд Победы» в Telegram-канале проекта.

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.