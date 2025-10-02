  • Новость часаWSJ сообщила о планах США помочь Киеву нанести удары по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев
    Небензя заявил о намерении России начать процесс выбора генсека ООН
    Суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей
    Мексиканский стартап научил роботов делать человеческих детей
    Макрон выступил против кредита Украине за счет активов России
    Bloomberg: Страны G7 готовы ужесточить санкции против нефтяного экпорта России
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    14 комментариев
    2 октября 2025, 04:26 • Новости дня

    Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене

    Tекст: Антон Антонов

    Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене не смог решить большинство ключевых вопросов, пишет Politico.

    Как заявила Politico, встреча проходила на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, а также в условиях роста угрозы «гибридных атак», передает РИА «Новости».

    «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду», – заявило издание, добавив, что «саммит зашел в знакомый тупик».

    Politico отмечает, что обсуждение вопросов обороны заняло четыре часа, что оказалось вдвое больше запланированного времени. Однако, несмотря на продолжительные разговоры, по сути ключевые вопросы так и не были решены, «существенного было мало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (73)
    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    Комментарии (10)
    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    Комментарии (10)
    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию

    Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе обсуждают пересмотр политики давления на Белоруссию из-за ее низкой результативности и сближения Минска с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

    По данным Guardian, в Брюсселе ведутся внутренние дискуссии о том, что агрессивная политика Евросоюза по отношению к Минску, возможно, исчерпала себя и не достигла поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», – заявил один из дипломатов ЕС. Источник отметил, что пока в ЕС не могут предложить альтернативу нынешней линии, однако вопрос о возможных изменениях обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian также пишет, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии

    FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии

    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры, чтобы ускорить подготовку к вступлению Украины и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Европейский союз готовит техническое продвижение процесса вступления Украины и Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Еврокомиссия предложила корректировку правил, позволяющую начать работу в профильных группах без официального старта переговоров, несмотря на возражения главы венгерского правительства Виктора Орбана.

    Инициатива будет обсуждаться в среду на саммите ЕС в Копенгагене, где лидеры стран обсудят пути ускорения интеграции Киева и Кишинева. По данным издания, Еврокомиссия намерена начать техническую подготовку к вступлению Украины и Молдавии даже без консенсуса всех членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не может рассчитывать на вступление в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Ранее президент США Дональд Трамп звонил премьеру Венгрии Виктору Орбану и интересовался, будет ли та поддерживать членство Украины в Евросоюзе.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 02:14 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Замглавы Минобороны Украины Гаврилюк заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 09:29 • Новости дня
    Евробюрократы отказались обострять отношения с Россией из-за страха войны

    Politico: Евробюрократы отказались обострять отношения с Москвой из-за страха войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники проявили сдержанность в отношении Москвы после появления неопознанных воздушных объектов, опасаясь военного конфликта на Европейском континенте, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что ряд представителей Евросоюза не готовы идти на обострение с Россией, опасаясь перспективы масштабного конфликта, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что инциденты с неопознанными объектами в небе над Европой усилили обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу возможной эскалации.

    Издание отмечает, что нынешнее напряжение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к сценарию, напоминающему «момент Франца Фердинанда», который стал предвестником Первой мировой войны.

    Кроме того, в публикации подчеркивается, что Евросоюзу сложно согласовать единую реакцию на возможные угрозы со стороны России, поскольку у государств-участников зачастую возникают противоречивые приоритеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от беспилотников. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за использования дронов. Беспилотники появились у крупнейшего военного объекта Дании ночью.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Евродепутаты отказались поддерживать вотум недоверия фон дер Ляйен

    Европарламент не поддержал идею вотума недоверия главе Еврокомиссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен несмотря на недовольство ее политикой, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Союзники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен намерены поддержать ее на голосовании по вотуму недоверия, передает ТАСС.

    Источники европейского издания Politico сообщили, что хотя многие недовольны действиями главы ЕК, они не считают целесообразным ее смещение. Один из депутатов от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» заявил: «Урсула – дерьмо, но это лучшее, что у нас есть».

    Глава фракции Ираче Гарсия отметила, что сейчас не видит смысла в вынесении вотума недоверия. Представители правой фракции «Обновляя Европу» также выступили против поддержки соответствующих предложений. Тем не менее, отмечается, что их позиция может измениться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Урсула фон дер Ляйен руководствуется эмоциями, а не разумом. Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России

    EUobserver: ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников посольств России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза планируют включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России и их семей, сообщил портал EUobserver.

    По данным EUobserver, власти Евросоюза планируют включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России, в том числе консульского, административного и технического персонала, а также членов их семей, передает ТАСС.

    По новым правилам российские дипломаты будут обязаны заранее уведомлять страну предполагаемого въезда минимум за сутки до пересечения границы. Им потребуется указать марку, тип и номер автомобиля, а также даты и пункты въезда и выезда. Для поездок на поезде, автобусе или самолете надо будет предоставить информацию о перевозчике и маршруте.

    Любое государство ЕС сможет запретить поездку или потребовать дополнительное разрешение на въезд или транзит через свою территорию без объяснения причин. Инициативу обсудили послы ЕС на прошлой неделе, по данным портала, предложение получило положительный отклик на первом этапе. Дальнейшее обсуждение инициативы намечено на начало этой недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами.

    В МИД считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в Евросоюзе откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова принять симметричные меры в ответ на возможные ограничения.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:49 • Новости дня
    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию из-за отсутствия консула и трудностей с дипломатической поддержкой.

    Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что отсутствие эстонского консула в Белоруссии значительно усложняет или делает невозможным предоставление консульской помощи.

    Также в министерстве подчеркнули, что рекомендации связаны с задержаниями граждан Эстонии и других стран Евросоюза на территории Белоруссии.

    Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок туда.

    В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Венгрия назвала нового поставщика газа
    Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать млрд рублей
    На Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС
    В России предложили ввести ОГЭ по физической культуре
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    Часть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
    В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации