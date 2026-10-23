Волочкова и директор Долиной опровергли рекламу мошеннического магазина

Волочкова и Долина отвергли обвинения в рекламе обманувшего россиян магазина

Tекст: Дарья Григоренко

Анастасия Волочкова и директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опровергли участие артисток в рекламной кампании интернет-магазина «АйфонБерри», передает РИА «Новости».

«Я ничего не рекламировала, не имею к этому отношения», – заявила Волочкова.

Сергей Пудовкин пояснил, что видеоролики с участием Ларисы Долиной были сгенерированы нейросетью. В связи с незаконным использованием имени артистки ее представители подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Директор выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, а виновные в хищении денежных средств понесут наказание.

Ранее СМИ сообщили, что интернет-магазин электроники «АйфонБерри» получил от 200 покупателей около 10 млн рублей, однако не предоставил им заказанную технику. Канал отмечал, что площадку якобы рекламировали российские знаменитости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение иска Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому из-за невозможности установить местонахождение осужденного.

В прошлом месяце артистка заявила о неспособности квартирных аферистов выплатить взысканные судом 114 млн рублей.