МВД предупредило о мошенниках с предложением записать голосовое на СВО

МВД предупредило о мошенниках с предложением записать сообщение

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты связываются с гражданами через взломанные профили их знакомых в мессенджерах. В сообщениях они просят записать слова поддержки для героев СВО и отправляют ссылку на специальную форму регистрации, передает РИА «Новости».

Переход по такому адресу ведет на фишинговый ресурс, где от пользователя требуют ввести конфиденциальную информацию. Получив нужные сведения, преступники захватывают контроль над учетной записью жертвы.

Украденные профили в дальнейшем применяются для организации кибератак. Представители правоохранительных органов настоятельно советуют игнорировать сомнительные ссылки и не оставлять свои данные на подозрительных сайтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Лунев предупредил об уловке аферистов в период экзаменов. Специалист назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В Google предупредили о создании хакерами ИИ-инструмента для кибератак.