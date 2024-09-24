Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.5 комментариев
Трамп-младший возмутился словами Зеленского
Трамп-младший осудил Зеленского за критику его отца
Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента Владимира Зеленского в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.
Он в своем аккаунте социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) выразил возмущение высказываниями Зеленского в адрес его отца Дональда Трампа, которые были озвучены в интервью журналу The New Yorker, передает ТАСС.
По его мнению, украинский лидер не имеет права критиковать кандидата от Республиканской партии на пост президента США, учитывая, что Украина получила значительное финансирование от американских налогоплательщиков.
Трамп-младший также подчеркнул, что недопустимо, когда иностранный лидер, получающий помощь от США, приезжает и выражает свое недовольство. Он связал слова Зеленского со случаем, когда проукраинский фанатик якобы пытался покушаться на жизнь его отца, назвав это поведение позорным.
Ранее Зеленский выразил сомнение в способности Трампа завершить конфликт на Украине после победы на выборах.