Калининградские мастера изготовили макет штурма Кенигсберга из 24 кг янтаря

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Калининградского янтарного комбината создали первый в мире макет штурма Кенигсберга, сообщает Ростех.

На изготовление масштабной композиции размером 130 на 83 сантиметра ушло 24 килограмма самоцвета разных оттенков.

На янтарной карте детально воссозданы фортификационные сооружения, танки, самолеты и корабли обеих армий. Всего мастера вручную вырезали более 100 миниатюрных элементов. Кропотливая работа над проектом заняла три месяца.

Историческая диорама посвящена событиям весны 1945 года, когда Красная армия успешно разгромила основные силы противника. Впервые уникальное изделие покажут девятого мая на смотровой площадке Приморского карьера, вход будет свободным.

Предприятие является единственным в мире местом промышленной добычи янтаря. С 2014 года оно входит в состав госкорпорации, а в 2025 году перешло под управление холдинга «РТ-Финанс».

Президент России Владимир Путин в прошлом году утвердил День героического штурма Кенигсберга в качестве новой памятной даты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о первом официальном праздновании Дня взятия города в 2026 году.