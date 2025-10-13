Пушилин сообщил о боях у Константиновки и Северска

Пушилин сообщил о городских боях в Северске и успехах ВС России у Константиновки

Tекст: Вера Басилая

Пушилин сообщил, что ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Константиновки, Вооруженные силы России улучшают свои позиции, передает ТАСС.

Глава ДНР отметил, что южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшилась для российских бойцов.

Пушилин заявил, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения.

По словам главы региона, российская армия также продвигается на Краснолиманском направлении. В Северске Донецкой народной республики уже идут городские бои, а подразделения приближаются к Красному Лиману .

Кроме того, продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь. Противник удерживает часть Ямполя, но российские подразделения продолжают улучшать свои позиции в его южной части.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки в ДНР.

Вооруженные силы России ранее вошли в Константиновку, совершив рывок со стороны населенного пункта Предтечино.

Пушилин сообщал, что в городе Северске в ДНР начались уличные бои.