Пушилин сообщил о боях у Константиновки и Северска

Пушилин сообщил о городских боях в Северске и успехах ВС России у Константиновки
Ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Константиновки, Вооруженные силы России улучшают свои позиции, в Северске Донецкой народной республики уже идут городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что ожесточенные боестолкновения продолжаются в районе Константиновки, Вооруженные силы России улучшают свои позиции, передает ТАСС.
Глава ДНР отметил, что южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшилась для российских бойцов.
Пушилин заявил, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения.
По словам главы региона, российская армия также продвигается на Краснолиманском направлении. В Северске Донецкой народной республики уже идут городские бои, а подразделения приближаются к Красному Лиману .
Кроме того, продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь. Противник удерживает часть Ямполя, но российские подразделения продолжают улучшать свои позиции в его южной части.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки в ДНР.
Вооруженные силы России ранее вошли в Константиновку, совершив рывок со стороны населенного пункта Предтечино.
Пушилин сообщал, что в городе Северске в ДНР начались уличные бои.