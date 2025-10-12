  • Новость часаПутин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня

    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве были тяжело ранены десятки иностранных военных, присутствовавших на объекте, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

    Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

    В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

    Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

    Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.

    11 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.

    «Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО

    По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.

    В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.

    Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 17:11 • Новости дня
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, их функции теперь будут выполнять новые группировки, созданные на основе оперативных командований, передает ТАСС.

    По его словам, командование объединенных сил ВС Украины получит важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Сырский ведет противостояние с действующим командующим Объединенными силами генерал-майором Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как конкурента.

    По информации «Украинской правды», в октябре Сырский уже расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины и была под руководством Драпатого в течение восьми месяцев.

    Ранее главком ВСУ Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

    Сырский сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО.

    Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    11 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Протестная акция с перекрытием дороги прошла в районе Софиевская Борщаговка в Киеве после двух суток отсутствия электроснабжения в домах.

    Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости»  со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам участников акции, у них отсутствует свет уже двое суток. Организаторы подчеркивают, что перекрытие дороги – единственный способ привлечь внимание к проблеме.

    Ранее украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте в Киеве, а также перебоях с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко отметил, что после взрывов ситуация с электроснабжением в столице остается сложной, и городские службы работают в усиленном режиме.

    Полиция усилила патрулирование, включая привлечение спецназа, для обеспечения порядка на фоне перебоев с электроснабжением. Для нужд депутатов Верховной рады и сотрудников кабмина к зданиям доставили биотуалеты и емкости с технической водой.

    Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.

    К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Между тем Владимир Зеленский объяснил провал работы украинской ПВО плохой погодой.

    11 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские суда теряют конкурентоспособность по сравнению с азиатскими из-за невозможности применять инновационную краску, способную снизить расход топлива почти на 40%., пишет газета Financial Times.

    Европейские корабли уступают азиатским по скорости и экономичности из-за отказа Евросоюза разрешить использование инновационной краски, сообщает Financial Times.

    Газета ссылается на источники в отрасли, которые отмечают, что из-за этого суда в Европе тратят больше топлива и не могут конкурировать с азиатскими на равных условиях, отмечает ТАСС.

    Разработку запатентовал шведский стартап I-tech. Вещество медетомидин, обычно применяемое как седативное средство, оказалось эффективным для защиты днищ кораблей: оно активизирует ракообразных, не давая им крепиться к корпусу судна, что предотвращает обрастание ракушками и снижает сопротивление. Специалисты объяснили, что если 10% корпуса покрыто ракушками, топливные затраты могут вырасти на 40% при сохранении скорости.

    I-tech подала заявку на одобрение своей технологии в Евросоюзе еще в 2009 году, но из-за бюрократических сложностей разрешения так и не получила. Более 90% продаж компании приходится на рынки Китая, Южной Кореи и Японии, где инновационную краску уже активно используют.

    Напомним, в сентябре в Японии прошло успешное испытание рельсовой пушки на экспериментальном военном судне.

    В июле Тайвань спустил на воду новый корвет-невидимку собственного производства.

    11 октября 2025, 11:56 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти на Украине обеспокоены модернизацией российских ракет, которые, по их словам, способны преодолевать западные системы ПВО и наносить удары на сотни километров, пишет издание Daily Express.

    Власти Украины выразили обеспокоенность из-за новых возможностей российских ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Express. В издании отмечается, что «украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе». Подчеркивается, что ракеты, запускаемые Россией с суши, моря и воздуха, способны наносить разрушительный урон на расстоянии сотен километров.

    Журналисты отмечают, что после появления у Киева комплексов Patriot Россия провела серьезную модернизацию своих вооружений и изменила тактику применения ракет. В результате, как отмечает Daily Express, многие методы противодействия, которые применялись Украиной, стали неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о слабых характеристиках украинских ракет «Фламинго» на фоне мощи российского ВПК. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Российские войска также провели массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    11 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оказался вовлечён в противоречия с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сообщила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в состоянии конфликтов с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на Украине Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, передает ТАСС. Депутат поделилась этой информацией в интервью журналистке Юлии Забелиной.

    Безуглая отметила, что «У Андрея Борисовича довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России. Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму. Ермак заявил о предстоящей реформе офиса Зеленского.

    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, взявшего его в плен.

     Лысокобылко выразил благодарность российским военным за спасение жизни, передает ТАСС.

    По его словам, после ранения он четыре дня пролежал под клеенкой недалеко от сожженной позиции и дважды пытался выйти на контакт, чтобы добровольно сдаться.

    Лысокобылко рассказал: «Я начал сильно в голос кричать: «Ребята, помогите, я хочу сдаться. Я без оружия, я один, я хочу сдаться. Помогите мне сдаться, я раненый. Легкий. Трехсотый (раненый)». Благодарю именно солдата российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас».

    Военнопленный также поблагодарил военнослужащего с позывным Док за своевременное оказание медицинской помощи. Он отметил, что в плену его не били, не обижали, накормили, напоили, дали медикаменты и обезболивающее, чтобы он мог передвигаться самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Одессы захотели переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова». Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Боевики «Азова» ранее сбежали с Краснолиманского направления.

    11 октября 2025, 15:33 • Новости дня
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов, по сравнению с прежними 42%, заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

    По его словам, эффективность американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась, сообщает ТАСС. заявил в эфире телеканала «Эспрессо»: «Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%».

    Генерал объяснил такое падение модификациями российских ракет. Они теперь активнее маневрируют и успешно уклоняются от систем противовоздушной обороны. Романенко также отметил, что батарей Patriot на Украине немного, а новые российские ракеты стали более эффективными после доработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине. Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты, создающие новые средства борьбы с западными системами. Киев признал беспомощность перед современными ракетами России.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

