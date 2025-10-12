Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР
Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.
Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.