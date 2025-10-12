Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом

Взрыв на НПЗ под Харьковом ранил десятки иностранных военных

Tекст: Мария Иванова

В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.