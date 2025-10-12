  • Новость часаЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня

    Пушилин сообщил о начале городских боев в Северске

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    12 октября 2025, 10:13 • Новости дня
    Истощенные бойцы ВСУ в Харьковской области запросили сдачу в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа украинских солдат, истощенных и брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, передает ТАСС. «На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды», – рассказали в силовых структурах. По их данным, бойцы несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало, как и в рациях или портативных зарядках.

    Отчаявшиеся солдаты смогли установить связь с российской стороной, используя последние остатки заряда на батареях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о пытках осужденных украинцев командиром бригады. Родственники мобилизованных ВСУ заявили о пытках своих близких в ямах. Еще один пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта.

    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    12 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    ВСУ уничтожили своих солдат за попытку сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться российским силам на Харьковщине, была уничтожена собственными дронами, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские дроны уничтожили группу собственных солдат, пытавшихся сдаться в плен российским войскам в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на одном из участков фронта.

    Как сообщили в силовых структурах: «На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много».

    В результате этой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    12 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Эксперт Степанов: Опыт СВО позволит ВС России сбивать «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская система противоракетной обороны благодаря значительному опыту СВО способна эффективно противодействовать украинским ракетам «Фламинго», сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Степанов считает, что благодаря опыту спецоперации Вооруженные Силы России эффективно сбивают украинские ракеты «Фламинго», передает ТАСС.«Россия приобрела колоссальный опыт работы и противодействия ракетному вооружению и более современным образцам западного оружия, таким как Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS», – заявил Степанов. Он добавил, что менее высокотехнологичные альтернативы производства киевского режима представляют меньшую угрозу России, несмотря на задействование западных технологий.

    Степанов подчеркнул уязвимость «Фламинго», объяснив это низкой дозвуковой скоростью и заметным инверсионным следом. Отсутствие технологии малозаметности делает ракету видимой для всех типов радиолокационных станций. Эксперт также указал на логистические ограничения противника, поскольку разрушение железнодорожной инфраструктуры мешает доставке крупногабаритных систем. По его мнению, «Фламинго» не соответствует современному высокоточному оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго». Были опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго».

    12 октября 2025, 01:25 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х о встрече в Киеве с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и начальником разведки Кириллом Будановым, по итогам которой заявил о готовности Амстердама спонсировать Киев.

    «В Киеве мы обсудили авиаудары и линию фронта с министром обороны Шмыгалем и начальником разведки Будановым. Мы объявляем о выделении 200 млн евро на системы борьбы с беспилотниками, включая перехватчики дронов. Мы оказываем больше поддержки, чем когда-либо. С приближением зимы мы продолжаем!» – написал в посте министр Брекелманс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов заявило о переносе военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок. Однако в октябре десятки жителей Амстердама вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия на Украину.

    Кроме того, власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.


    11 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над двумя регионами

    Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Силы ПВО с 15.00 до 21.00 по московскому времени успешно отразили атаку украинских беспилотников, сбив семь аппаратов самолетного типа над двумя российскими регионами, передает Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще два украинских БПЛА были перехвачены и ликвидированы над Курской областью.

    Ранее в субботу силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника за три часа.

    Четыре человека были ранены при ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке. Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

    12 октября 2025, 08:59 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На краматорско-дружковском направлении российские военные ликвидировали полевой склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18, совершивший попытку атаки, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России [ВС РФ] успешно поразили полевой склад инженерных боеприпасов противника на краматорско-дружковском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили: «В ходе выполнения боевых задач расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта».

    Помимо этого, военнослужащие поста воздушного наблюдения той же «Южной» группировки своевременно обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат R-18. Его попытка атаковать передовые позиции ВС РФ была пресечена. Аппарат уничтожили выстрелами из личного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области. Оно раскрыло подробности освобождения Январского.

    12 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по логистике и коммуникациям ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дневные удары поразили логистику и коммуникации ВСУ в Сумской области на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар по логистике и коммуникациям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев заявил: «Сумская область... Дневные прилеты в городской агломерации – удар по логистике и коммуникациям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Под Николаевом подполье сообщило о ликвидации боевиков.

    12 октября 2025, 19:47 • Новости дня
    Марочко сообщил о полуохвате Северска войсками с трех направлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска России осуществляют наступление на Северск, используя тактику полуохвата города, что позволяет избегать прямых атак на укрепления противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Операция российских военных по полуохвату Северска в Донецкой Народной Республике развивается сразу с трех направлений, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, наиболее успешные действия отмечаются на северном участке, где подразделения уже ведут разведку боем и пытаются зайти в населенный пункт.

    Марочко уточнил, что наступление также ведется с восточного направления – из районов Верхнекаменского и Серебрянки, а также с южного фланга. Такая тактика, по его мнению, позволяет избегать лобовых атак на хорошо укрепленные объекты противника, что делает продвижение более эффективным.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас говорить о полном закреплении на новых позициях рано, так как операция еще развивается и носит характер разведки боем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики.

    12 октября 2025, 11:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили технику ВСУ и пункт управления БПЛА под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотехнику и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает ТАСС. «На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности вблизи одной из лесополос в районе н. п. Степановка было замечено движение транспорта ВСУ», – говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что были выявлены два квадроцикла, по которым артиллерийский расчет сразу нанес удар.

    Позднее в этом же районе были обнаружены и уничтожены еще один замаскированный квадроцикл и пункт управления беспилотниками противника. Также на константиновском направлении ликвидирован пикап с боекомплектом в жилой застройке.

    Кроме того, один автомобиль был уничтожен на дороге южнее населенного пункта, а ещё один пикап – севернее Белокузьминовки. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области.

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

