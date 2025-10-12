Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Пушилин сообщил о начале городских боев в Северске
В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.
О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска».
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.