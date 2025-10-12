  • Новость часаЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 19:47 • Новости дня

    Марочко сообщил о полуохвате Северска войсками с трех направлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска России осуществляют наступление на Северск, используя тактику полуохвата города, что позволяет избегать прямых атак на укрепления противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Операция российских военных по полуохвату Северска в Донецкой Народной Республике развивается сразу с трех направлений, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, наиболее успешные действия отмечаются на северном участке, где подразделения уже ведут разведку боем и пытаются зайти в населенный пункт.

    Марочко уточнил, что наступление также ведется с восточного направления – из районов Верхнекаменского и Серебрянки, а также с южного фланга. Такая тактика, по его мнению, позволяет избегать лобовых атак на хорошо укрепленные объекты противника, что делает продвижение более эффективным.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас говорить о полном закреплении на новых позициях рано, так как операция еще развивается и носит характер разведки боем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики.

    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    Стало известно об ударе по Днепрогэсу
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    10 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    Около ста украинских военных попали в окружение в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группе из примерно 100 украинских военных заблокировали пути отхода в районе железнодорожной станции Купянск-Южный после наступления российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около ста украинских военных оказались в окружении в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, которая находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что передовые отряды России продолжают освобождение города. «Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточённых боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», – заявил Марочко.

    Он также рассказал, что российские военные зачистили участок по улице Защитников Отечества и установили контроль над Автотранспортным колледжем. Кроме того, межпозиционное пространство между российскими силами по улице Студенческая сейчас составляет менее 500 метров.

    Марочко отметил, что это фактически лишило украинских военнослужащих, находившихся в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, возможности покинуть окружение. По предварительным оценкам, в котле оказались до 100 украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных. Российские войска освободили 70% Купянска в Харьковской области. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    10 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Левый берег Киева остался без света
    Левый берег Киева остался без света
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов левый берег Киева остался без электричества, на правом также фиксируются перебои электроснабжения, сообщаю украинские СМИ.

    СМИ пишут, что сначала были нанесены удары беспилотниками, затем ракетами. В городе неоднократно звучали мощные взрывы.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что весь левый берег остался без света, имеются проблемы с водоснабжением.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о массированном ударе по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что в Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды. Вечером в четверг во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

    Депутат Рады Соболев предложил разместить ядерные боеголовки США на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Пленный «азовец» поблагодарил российского солдата за спасение жизни
    Пленный «азовец» поблагодарил российского солдата за спасение жизни
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, взявшего его в плен.

     Лысокобылко выразил благодарность российским военным за спасение жизни, передает ТАСС.

    По его словам, после ранения он четыре дня пролежал под клеенкой недалеко от сожженной позиции и дважды пытался выйти на контакт, чтобы добровольно сдаться.

    Лысокобылко рассказал: «Я начал сильно в голос кричать: «Ребята, помогите, я хочу сдаться. Я без оружия, я один, я хочу сдаться. Помогите мне сдаться, я раненый. Легкий. Трехсотый (раненый)». Благодарю именно солдата российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас».

    Военнопленный также поблагодарил военнослужащего с позывным Док за своевременное оказание медицинской помощи. Он отметил, что в плену его не били, не обижали, накормили, напоили, дали медикаменты и обезболивающее, чтобы он мог передвигаться самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Одессы захотели переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова». Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Боевики «Азова» ранее сбежали с Краснолиманского направления.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

    Афганистан и Пакистан заявили об окончании активной фазы боевых действий друг против друга. Также стороны озвучили взаимные обвинения в укрывательстве боевиков. Тем не менее на их общей границе по-прежнему сосредоточено большое количество военных и техники, а переходы закрыты. Кто и почему может стоять за резким обострением в регионе и каков расклад у участников конфликта? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

