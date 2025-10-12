ВСУ спешно направили подкреплении к Звановке ДНР, куда зашли ВС России

Tекст: Ирма Каплан

«В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые контролируются Киевом, уточнил эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.