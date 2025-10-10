Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Марочко заявил об отводе командования ВСУ из Северска в ДНР
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.
По его словам, командование ВСУ начало выводить своих офицеров из Северска в ДНР, передает РИА «Новости». Эксперт заявил: «Украинское командование отводит командиров из Северска. На позициях остаются простые солдаты, которые должны держать позиции».
По информации Марочко, такое решение было принято украинскими генералами из-за нежелания рисковать жизнью офицерского состава. Он также отметил, что в настоящее время снабжение Северска серьёзно осложнено: российские беспилотники держат под контролем основные дорожные пути, что затрудняет логистику города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.