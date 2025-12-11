Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Лавров сообщил о бизнесе украинских деятелей по торговле детьми
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд украинских деятелей при поддержке европейцев организовали бизнес по торговле детьми.
По его словам, это подтверждается данными из списка, который Киев передал российской стороне. Из 339 фамилий, указанных там как якобы вывезенные с Украины дети, на деле значительная часть уже не являются детьми и находятся на территории Европы, а не России, передает ТАСС.
Лавров отметил, что благодаря этим данным удалось подтвердить подозрения относительно соответствующего бизнеса некоторых украинских лиц в связке с европейскими помощниками. Министр пояснил, что тема так называемых похищенных детей используется для политизации, хотя в реальности такие обвинения не подтверждаются фактами.
По его словам, заявления Киева о массовом «похищении» детей российскими военными и их «истязаниях» не подкреплены конкретикой. Лавров рассказал, что Москва с первых дней просила украинскую сторону предоставить официальный список предполагаемых жертв, и лишь после многочисленных обращений получила 339 фамилий для проверки. Российская сторона начала их перепроверять, обратившись за поддержкой в Международный комитет Красного Креста.
Ранее сообщалось, что более 500 детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, на протяжении двух лет жили без доступа к образованию и медицинской помощи.