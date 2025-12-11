Лавров сообщил о бизнесе украинских деятелей по торговле детьми

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это подтверждается данными из списка, который Киев передал российской стороне. Из 339 фамилий, указанных там как якобы вывезенные с Украины дети, на деле значительная часть уже не являются детьми и находятся на территории Европы, а не России, передает ТАСС.

Лавров отметил, что благодаря этим данным удалось подтвердить подозрения относительно соответствующего бизнеса некоторых украинских лиц в связке с европейскими помощниками. Министр пояснил, что тема так называемых похищенных детей используется для политизации, хотя в реальности такие обвинения не подтверждаются фактами.

По его словам, заявления Киева о массовом «похищении» детей российскими военными и их «истязаниях» не подкреплены конкретикой. Лавров рассказал, что Москва с первых дней просила украинскую сторону предоставить официальный список предполагаемых жертв, и лишь после многочисленных обращений получила 339 фамилий для проверки. Российская сторона начала их перепроверять, обратившись за поддержкой в Международный комитет Красного Креста.

Ранее сообщалось, что более 500 детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, на протяжении двух лет жили без доступа к образованию и медицинской помощи.