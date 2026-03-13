Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна заочно приговорили к 12 годам колонии
Таганский суд Москвы признал бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна виновным в хищении средств кредитной организации на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Бывший руководитель службы Игорь Чуян признан виновным в хищении и растрате, сообщает Генпрокуратура, передает Интерфакс. Ему также запрещено заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в течение двух лет.
Чуян, будучи бенефициарным совладельцем ПАО «ОФК Банк», и являясь главой ведомства, с января 2012 по апрель 2018 года без согласования с советом директоров банка организовал выдачу председателем правления Николаем Гордеевым кредитов на сумму более 10 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
Кредит выдавался аффилированной с ними группе компаний алкогольного бизнеса.
Деньги расходовались на займы руководителям группы компаний и финансирование принадлежащего Чуяну ООО «Статус-Групп». Средства также выводились в подконтрольные рыбные хозяйства, не имеющие источников для погашения долга.
В ведомстве добавили, что действия злоумышленников нанесли существенный ущерб кредитной организации и ее миноритарному акционеру. Это привело к невозможности удовлетворить требования вкладчиков, отзыву лицензии и банкротству банка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии строгого режима. Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского по обвинению в растрате.