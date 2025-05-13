Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Экс-владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев был заочно приговорен к 14 годам строгого режима и штрафу 800 тыс. рублей, передает ТАСС. Суд также лишил его права занимать управляющие должности в кредитных организациях на три года. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Пугачева в Россию.

Суд признал экс-банкира виновным по статьям о присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, что привело к тяжким последствиям для банка. В приговоре судья зачитал: «Суд признал Пугачева виновным по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Следствие установило, что в 2008–2009 годах Пугачев вместе с Александром Диденко и Дмитрием Амунцем похитил 28,7 млрд рублей из банка. В 2010 году по указанию Пугачева были подписаны соглашения, приведшие к невозможности возврата еще 64,5 млрд рублей, что ухудшило финансовое положение банка и привело к его банкротству.

Пугачев объявлен в международный розыск, однако Франция отказала в его экстрадиции из-за его французского гражданства. Сообщается, что по этому делу Диденко приговорен к трем годам, Амунц – к семи годам, Илларионова – к четырем годам лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десять уехавших из России бизнесменов, включая Пугачева, остались должны государству более 553 млрд рублей.

Между тем международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России.