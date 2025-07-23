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Суд Москвы заочно арестовал банкира Крыжановского
Басманный суд арестовал заочно банкира Крыжановского по делу о растрате миллиардов рублей
Для основателя банка «Интеркоммерц» в суде определили меру пресечения в виде ареста на два месяца по обвинению в растрате миллиардов рублей.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского, передает ТАСС.
В сообщении суда говорится: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок два месяца, с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации».
Крыжановскому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, он объявлен в розыск правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.