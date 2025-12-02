Билеты на первого «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа

Билеты на первого «Щелкунчика» в Большом театре продали за два часа после старта

Tекст: Мария Иванова

Билеты на первое в сезоне представление балета «Щелкунчик» в Большом театре были полностью распроданы за два часа после начала продаж, сообщает ТАСС.

Первая постановка состоится 17 декабря в 19.00, и попасть на нее уже невозможно – все билеты ушли в интернете практически мгновенно.

Продажи стартовали 2 декабря в 10.00, в этот момент было доступно 349 билетов, стоимость которых варьировалась от 5 до 50 тыс. рублей. Последний билет ушел за максимальные 50 тыс. рублей.

Билеты на следующее представление, 18 декабря, начали продаваться часом позже, в 11.00. Но и здесь ажиотаж оказался высокий: к 13.13 на сайте оставались только четыре билета по 45 тыс. рублей каждый.

В этом году Большой театр изменил схему продаж: теперь билеты можно купить только на официальном сайте театра из-за высокого спроса и опасений по поводу мошенничества. В прошлом году билеты на «Щелкунчика» разошлись всего за две минуты, что еще раз подтверждает неослабевающую популярность знаменитого балета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт Большого театра столкнулся со сбоями после объявления о начале продажи билетов на балет «Щелкунчик».

В прошлом году стоимость билетов на «Щелкунчика» в Большом театре 25 декабря выросла в два раза. Спекулянты ранее забирали до половины дохода театра до введения новых мер защиты. Однако летом театр не смог получить компенсацию с мошенников, торговавших билетами по завышенным ценам.