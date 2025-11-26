Сайт ГАБТ столкнулся со сбоями после объявления о продаже билетов на «Щелкунчика»

Сайт Большого театра столкнулся со сбоями после анонса продаж билетов на «Щелкунчика»

Tекст: Мария Иванова

Сайт Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) функционирует с перебоями после объявления о старте продажи билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик», передает ТАСС.

При попытке зайти в разделы «Афиша и билеты» или на страницу балета появляется ошибка 404 с уведомлением о несуществующей или удаленной странице. В отдельных случаях помогает только перезагрузка сайта.

Пресс-служба театра пояснила, что продажа билетов начнется 2 декабря в 10.00 по московскому времени и будет осуществляться исключительно через официальный сайт ГАБТ. В этом году приобрести билеты через кассы не получится, уточнили в театре. Стоимость билетов пока не объявлена.

Продажа билетов пройдет в два этапа: с 2 по 5 декабря будут доступны билеты на декабрьские спектакли, а с 8 по 10 декабря – на январские показы. Каждый покупатель сможет взять билеты для себя и еще трех гостей одновременно. Кроме того, небольшая часть билетов будет реализована на аукционе, участие в котором возможно только после предварительной заявки.

В театре также отметили, что принять участие в аукционе смогут как частные, так и юридические лица, а часть вырученных средств направят на поддержку артистов. Более подробная информация о графике продаж и аукционе размещена на сайте Большого театра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году стоимость билетов на «Щелкунчика» в Большом театре 25 декабря выросла в два раза.

Спекулянты ранее забирали до половины дохода театра до введения новых мер защиты. Однако летом театр не смог получить компенсацию с мошенников, торговавших билетами по завышенным ценам.