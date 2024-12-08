  • Новость часаЭксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
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    Как Прибалтика навязала США антирусский расизм
    Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    Израиль атаковал склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    25 комментариев
    8 декабря 2024, 16:56 • Новости дня

    Ставка за один билет на «Щелкунчика» в Большом театре 25 декабря выросла вдвое

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре 25 декабря увеличилась вдвое, достигнув 100 тыс. рублей за единичный билет на аукционе по сравнению со стартовой стоимостью в 50 тыс. рублей.

    Как передает РИА Новости, в воскресенье на аукционе достигла 100 тыс. рублей максимальная ставка за билет на представление «Щелкунчика» в Большом театре, что вдвое превысило стартовую стоимость в 50 тыс. рублей. Торги начались в 10.00 и завершились в 12.39 по московскому времени.

    Наибольший спрос наблюдался на билеты во втором ряду партера с 9 по 11 места, где ставки достигли рекордных 100 тыс. рублей за билет. Также высокий интерес вызвал комплект из двух билетов в первый ряд партера на 16 и 17 места, проданный за 150 тыс. рублей при начальной цене 100 тыс. рублей.

    Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» на своем официальном сайте. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5 тыс. рублей. Билеты по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» также стоят 5 тыс. рублей. Программа «Молодежный (14-22 лет)» предлагает билеты за 1250 рублей.

    В 2024 году билеты будут продаваться исключительно через официальный сайт театра. Пресс-служба сообщила, что продажа будет в соответствии с графиком, опубликованным на сайте. Часть билетов будет доступна через аукцион. Балет «Щелкунчик» покажут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах России и 31 декабря в 20:00 мск в сообществе Большого театра в «ВКонтакте».

    Ранее Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) заявил о массовых бот-атаках на свой официальный сайт, которые совпали с началом продаж билетов на балет «Щелкунчик».

    7 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе

    Лавров объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземно море

    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские корабли покинули базу в Тартусе в связи с проведением военных учений в Средиземном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей с базы в Тартусе. Он заявил, что информация о выводе кораблей является недостоверной, отметив, что в данный момент в Средиземноморском регионе проходят военные учения, передает ТАСС.

    «Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – заявил Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

    Он также указал на попытки некоторых СМИ интерпретировать события как поражение России в Сирии, подчеркнув, что не собирается строить догадки о будущем.

    Лавров отметил, что Россия прилагает усилия для предотвращения возвышения террористов в регионе, даже если о них говорят, что они больше не террористы. Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом в регионе и необходимость предотвращения роста влияния террористических группировок.

    Ранее Лавров сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками и подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов.

    В субботу в Дохе прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    7 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»

    Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении завершить войну на Украине как можно быстрее после встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, передает «Газета.Ru».

    Встреча лидеров состоялась в Париже, и, по словам Зеленского, прошла в конструктивном ключе.

    Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие и продуктивные», подчеркнув решительный настрой Дональда Трампа.

    «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо, – отметил Зеленский в своем сообщении.

    Зеленский добавил, что участники встречи договорились продолжать работать над решением конфликта. Завершил он свой пост словами: «Мир благодаря силе возможен!»

    Ранее трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского не представляют интереса, поскольку его позиция постоянно меняется от а до я.

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    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 12:24 • Новости дня
    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Президент Сирии Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, утверждают источники Reuters, которые указывают на вероятность сбития его самолета.

    Агентство Reuters утверждает, что Башар Асад, президент Сирии, мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Информация основана на данных, полученных от источников в этой стране, передает ТАСС. Один из них сообщил: «Самолет исчез с радаров, возможно, был отключен транспондер, однако я считаю, что вероятность выше, что судно сбили». Этот источник отказался от дальнейших комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал. Израиль развернул силы на границе с Сирией. Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии.

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    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (27)
    8 декабря 2024, 07:14 • Новости дня
    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране

    Премьер Сирии аль-Джаляли выразил готовность передать власть в стране мирным путем

    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не покинет Дамаск, и выразил готовность передать власть в стране мирным путем.

    Аль-Джаляли заявил: «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины <...>. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», – передает ТАСС.

    «Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», – приводит слова аль-Джаляли РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Он обратился к гражданам с призывом не разрушать государственную собственность.

    «Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», – сказал аль-Джаляли.

    Он также призвал сохранить общественные институты и сообщил о намерении обеспечить функционирование государственных учреждений.

    Кроме того, Al Jazeera сообщает, что боевики взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили заключенных.

    При этом очевидцы сообщают, что в правительственном квартале Дамаска слышны звуки интенсивной перестрелки.

    Напомним, телеканал Al Hadath заявил, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

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    7 декабря 2024, 19:51 • Новости дня
    Стало известно о планах военных Южной Кореи ударить по КНДР

    YNA: ВС Южной Кореи до введения военного положения обсуждали удары по КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Южной Кореи до объявления военного положения обсуждали возможность нанесения ударов по КНДР в ответ на запуск воздушных шаров с мусором, сообщило агентство Ренхап.

    Вооруженные силы Южной Кореи обсуждали возможность нанесения ударов по КНДР, немного ранее, чем президент Юн Сок Ель объявил о военном положении, передает ТАСС со ссылкой на YNA.

    Депутат южнокорейского парламента Ли Ги Хон заявил, что экс-министр обороны Ким Ен Хен приказал председателю Объединенного командования начальников штабов Ким Мен Су вести предупредительный огонь и наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее.

    Однако его указания не планировалось исполнять благодаря противодействию со стороны председателя Ким Мен Су и главы оперативного штаба ОКНШ Ли Сын О.

    В Объединенном командовании заявили, что конкретных указаний на нанесение ударов они не получали, хотя обсуждения тактики действительно имели место. Источник в ОКНШ сообщил, что подобные обсуждения проводятся регулярно и не обязательно связаны с указаниями министра.

    Напомним, Юн Сок Ель объявил во время телевизионного обращения о введении военного положения в стране после ночного совещания в офисе президента. Эксперты считают, что это было сделано для удержания власти на фоне угрозы импичмента;.

    Позже Национальное собрание Южной Кореи не смогло объявить импичмент из-за нехватки голосов, так как только три депутата от правящей партии участвовали в голосовании.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее.

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    8 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите в Дохе Россия, Турция и Иран не договорились о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на призывы к возобновлению диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозицией.

    На полях форума в Катаре Турция, Россия и Иран обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. Они призвали к возобновлению прямых переговоров между президентом Асадом и оппозиционными группами, пишет Guardian.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва делает все возможное, чтобы не допустить победы террористов в Сирии. Он также отмечал необходимость нормализации отношений между Асадом и Турцией, включая решение вопроса о курдских силах, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.

    В то время как Россия стремится сохранить свои военные базы в Сирии, Турция продолжает поддерживать террористов, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Боевики ведут успешные операции против сирийских сил, что беспокоит Москву и Тегеран.

    Иран выражал опасения по поводу участия Израиля и США в конфликте, утверждая, что Израиль использует ситуацию для закрытия иранских маршрутов поставок оружия через Сирию в Ливан.

    В ходе переговоров в пятницу иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи не смог убедить Турцию в том, что ее действия создают опасный вакуум власти, который может быть заполнен террористами. Лавров подчеркивал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» остается террористической организацией, несмотря на попытки переделать ее имидж.

    По мнению газеты, Турция стремится стабилизировать Сирию для возвращения беженцев, в то время как Россия и Иран пытаются сохранить свое влияние в регионе.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что войска Сирии уходят из Дамаска, город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. Он указывал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.

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    8 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии аль-Джаляли: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    @ Пресс-служба Минобороны/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военное присутствие России в Сирии определят новые сирийские власти, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

    «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», – заявил аль-Джаляли, отвечая на соответствующий вопрос Al-Arabiya, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что обстановка в сирийском министерстве обороны пока «непонятная».

    Ранее премьер Сирии аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. По данным Bloomberg, президент Сирии Башар Асад через посредников пытался связаться с нынешней администрацией США, а также с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, а город под контроль берут боевики.

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    8 декабря 2024, 05:52 • Новости дня
    Школьница бросила торт в лицо учительнице в Нижегородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Дзержинске полиция проводит проверку в связи с инцидентом, в ходе которого школьница под одобрительные крики одноклассниц бросила торт в лицо учительнице, сообщили в главке МВД по Нижегородской области.

    В соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько школьниц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесенный ими торт. Одна из девочек бросила торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. Затем школьница подняла упавший торт и еще раз бросила его в лицо учительнице, передает РИА «Новости».

    В МВД сообщили, что видео, на котором «группа несовершеннолетних выражает явное неуважение к работнику школы», было замечено сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета. Полицейскими проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе города Ковернино в Нижегородской области девятиклассник ударил учителя английского языка, который в результате получил сотрясение мозга и перелом носа.

    В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту учителей от насилия и оскорблений. С 1 сентября закон вступил в силу, закрепляя за педагогами право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психического насилия.

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    7 декабря 2024, 19:39 • Новости дня
    Лавров заявил, что Запад высчитывает дальность пуска «Орешника»

    Лавров заявил, что Европа и Ближний Восток находятся под угрозой «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров ответил на вопрос журналиста относительно расчетов примерной дальности пуска комплекса «Орешник», если он будет размещен в Белоруссии. По словам журналиста, под радиус действия попадает вся территория Европы, а также базы НАТО на Ближнем Востоке.

    Когда министр уточнил, кто именно проводит такие расчеты, ему ответили, что это делают российские эксперты. На это Лавров заявил, что уверен: «Западные тоже считают», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    Между тем, российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» признана западными аналитиками самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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