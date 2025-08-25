Большой театр не добился компенсации от билетных мошенников

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Большой театр не смог получить компенсацию с мошенников, продававших билеты по завышенным ценам.
Большой театр не смог добиться выплаты компенсации с осужденных мошенников, занимавшихся спекуляцией билетами, передает РИА «Новости».
Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в 2017 году создали сайты-двойники крупных российских театров и культурных учреждений. Через эти ресурсы они незаконно продавали билеты по завышенным ценам.
В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров, назначив условные и реальные сроки вплоть до 7,5 лет колонии. Этим летом руководство Большого театра подало иск о компенсации за нарушение исключительного права, однако суд обнаружил в заявлении ряд процедурных нарушений.
Согласно судебным документам, «в исковом заявлении в полном объеме не указаны сведения об истце и ответчике, к иску не приложено уведомление о направлении участвующим в деле, а также копий заявления и документов для других сторон». Суд оставил иск без движения, предложив устранить ошибки, но после того как это не было сделано в установленный срок, вернул заявление без рассмотрения.
Напомним, в 2024 году кибермошенники создавали около 150 фишинговых сайтов в сутки перед показом балета «Щелкунчик» в Большом театре. Количество таких сайтов увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом.