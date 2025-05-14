Гергиев рассказал о миллиардных потерях Большого театра из-за спекулянтов

Гергиев сообщил о потере Большим театром до половины дохода из-за спекулянтов

Tекст: Мария Иванова

Система защиты интересов Большого театра стала значительно эффективнее, заявил ТАСС Валерий Гергиев.

«Мы резко подняли систему защиты интересов, особенно Большого театра. Спекулянты, торговавшие билетами, забирали до половины дохода», – отметил он.

По словам Гергиева, сейчас в театре работают тысячи артистов, а количество спекулянтов оценивается всего в несколько десятков человек.

Он добавил, что ни одна известная преступная группировка не может сравниться по доходности с подобными операциями на билетном рынке и подчеркнул, что такая ситуация негативно сказывается на репутации страны.

Гергиев сообщил, что над защитой интересов театра работают специально назначенные сотрудники и друзья театра, которые следят за тем, чтобы в центре Москвы не процветали воровство и спекуляция. Он отметил, что руководство продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

Отметим, накануне президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами страны.

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре 25 декабря прошлого года увеличилась вдвое на аукционе, достигнув 100 тыс. рублей по сравнению со стартовой ценой в 50 тыс. рублей. При этом Большой театр заявил о массовых бот-атаках на официальный сайт, совпавших с началом продаж билетов на балет «Щелкунчик».