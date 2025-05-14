Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Гергиев рассказал о миллиардных потерях Большого театра из-за спекулянтов
Гергиев сообщил о потере Большим театром до половины дохода из-за спекулянтов
Спекулянты, которые нелегально продавали билеты, могли забирать до половины дохода Большого театра, прежде чем были введены новые меры защиты, сообщил генеральный директор ГАБТ народный артист РФ Валерий Гергиев.
Система защиты интересов Большого театра стала значительно эффективнее, заявил ТАСС Валерий Гергиев.
«Мы резко подняли систему защиты интересов, особенно Большого театра. Спекулянты, торговавшие билетами, забирали до половины дохода», – отметил он.
По словам Гергиева, сейчас в театре работают тысячи артистов, а количество спекулянтов оценивается всего в несколько десятков человек.
Он добавил, что ни одна известная преступная группировка не может сравниться по доходности с подобными операциями на билетном рынке и подчеркнул, что такая ситуация негативно сказывается на репутации страны.
Гергиев сообщил, что над защитой интересов театра работают специально назначенные сотрудники и друзья театра, которые следят за тем, чтобы в центре Москвы не процветали воровство и спекуляция. Он отметил, что руководство продолжит внимательно следить за развитием ситуации.
Отметим, накануне президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами страны.
Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре 25 декабря прошлого года увеличилась вдвое на аукционе, достигнув 100 тыс. рублей по сравнению со стартовой ценой в 50 тыс. рублей. При этом Большой театр заявил о массовых бот-атаках на официальный сайт, совпавших с началом продаж билетов на балет «Щелкунчик».