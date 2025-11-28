  • Новость часаВ Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Орбан вылетел в Москву на встречу с Путиным
    Трампа рассмешило число ледоколов у России и США
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    28 ноября 2025, 09:02

    В Рыбном союзе дали рекомендации по заморозке и разморозке красной икры

    В Рыбном союзе дали рекомендации по заморозке и разморозке красной икры
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Замораживать целесообразно только купленную на развес икру: расфасовать на порции «на один раз», убрать в морозилку, а когда появится желание съесть – разморозить в холодильнике и употребить в течение 24 часов, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. При этом они отметили, что лучше всего съедать икру в ближайшее время после покупки.

    «Лучше всего покупать столько икры, сколько вы сможете съесть за день-два. Если все же купили больше, чем планировали съесть за один раз, то чтобы сохранить продукт, можно его разделить на порции и заморозить. Перед дальнейшим употреблением важно размораживать в холодильнике для сохранения вкуса и качества», – говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

    По его словам, можно руководствоваться правилами хранения красной икры по ГОСТу, согласно которым температурный диапазон должен быть от минус 4 до минус 6 градусов. Кроме того, он обращает внимание, что икра должна находиться в герметично укупоренной таре (жестяной или стеклянной банке). Та икра, которая не содержит консервантов, может храниться в таком виде не более четырех месяцев. Срок хранения икры с консервантами может достигать 12 месяцев с даты изготовления, однако точное время устанавливает изготовитель в пределах срока хранения бочковой икры.

    «Обычный бытовой холодильник не обеспечивает необходимый температурный режим, так как его средняя температура, как правило, составляет от 2 до 6 градусов. В таких условиях срок хранения закрытой банки икры сокращается до 1 месяца. После вскрытия банки не стоит держать ее более 2-5 дней из-за контакта с кислородом. Повторное замораживание икры не допускается», – предупреждает собеседник.

    Руководитель компании-производителя лососевой икры (входит в Рыбный союз) Дмитрий Менщиков отмечает, что замораживать икру дома целесообразно только если купили продукцию на развес и не планируете есть сразу. Он рекомендует подготовить небольшие тары для икры, которые можно будет съесть за раз, разложить в них продукт и заморозить, а когда захочется съесть – разморозить порцию в холодильнике и употребить в течение 24 часов. Однако, если икра расфасована в пластиковую тару и промаркирована самим производителем, а не продавцом на рынке или в магазине, то сроки годности и рекомендации хранения нанесены на этикетку и нужно руководствоваться этой информацией.

    «Повторно замораживать икру не рекомендуется. Как правило, икру без консервантов замораживают на заводе в районе промысла на Дальнем Востоке сразу после посола и раскатки. По мнению экспертов, такая пробойная икра слабосоленая-мороженая считается топом по вкусу и качеству. Поэтому, покупая такую икру, не стоит спешить класть ее в морозилку. Также лучше не замораживать охлажденную икру, которую производят из замороженных ястыков (икра в естественной оболочке) на предприятиях, удаленных от районов промысла», – подчеркивает эксперт.

    Он обращает внимание на то, что вне зависимости от упаковки и способа производства, икра принесет удовольствие и пользу, если изготовлена из качественного сырья, по правильной технологии и при соблюдении правил транспортировки и хранения. «Лучше хранить икру в темном месте, так как воздействие света может повлиять на ее вкус и качество. И внимательно относитесь к герметичности и срокам хранения после вскрытия банки, так как начинается процесс окисления, то есть продукция начинается портиться быстрее. А вообще лучше съесть икру в ближайшее время после покупки, не откладывая», – заключил Менщиков.

    Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цена банки красной икры весом до 90 граммов в ноябре текущего года снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем 2024 года. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что лучшее время для покупки этого главного новогоднего угощения – с конца октября до середины ноября. В это время наблюдается широкий ассортимент, а сезонное подорожание еще не достигло пика.

    Глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что в закрытом виде красная икра в банке может храниться в холодильнике до года. При этом он подчеркнул, что в зависимости от способа консервации время хранения может немного меняться.

    27 ноября 2025, 10:35
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (99)
    27 ноября 2025, 11:41
    IJF вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, сообщает пресс-служба IJF.

    Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право участвовать в международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе IJF, это решение подчеркивает глобальный статус федерации и ее ориентацию на справедливое и прозрачное управление, а также укрепляет стремление к ценностям дружбы, уважения, солидарности и мира.

    Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что считает решение IJF мужественным и справедливым. «Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение», – сказал Соловейчик. Он подчеркнул, что международное дзюдо первым среди олимпийских видов спорта приняло этот шаг, оставаясь верным общечеловеческим идеалам.

    По мнению Соловейчика, решение федерации демонстрирует подлинное продвижение идеи укрепления мира средствами спорта. Он выразил надежду, что другие национальные федерации поддержат подобные меры, напомнив, что именно такие решения подтверждают важную роль спорта в воспитании силы духа и единства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо (IJF) отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.

    Украинские спортсмены решили не выступать на чемпионате мира по дзюдо из-за допуска к участию атлетов из России и Белоруссии.

    Международная федерация дзюдо ранее допустила российских спортсменов до соревнований.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 20:55
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 18:35
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    Комментарии (44)
    27 ноября 2025, 17:20
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Комментарии (13)
    27 ноября 2025, 11:19
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    @ Jens Kalaene/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Европейская комиссия окажет финансовую поддержку странам Балтии и Финляндии, пострадавшим от введенных Евросоюзом санкций против России, сообщает Politico. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли.

    План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто, отмечает издание. Балтии и Финляндии предстоит представить свои требования на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

    По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

    Как пишет издание, объем срочной финансовой поддержки будет небольшим, так как бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. При этом страны требуют предоставить прибалтийским компаниям приоритетный доступ к будущим фондам.

    Чиновники из региона также обсуждают с Брюсселем возможное смягчение правил господдержки бизнесу и получение гарантий Европейского инвестиционного банка для инвесторов. Однако по оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврочиновники обсуждают планы по использованию замороженных российских активов в своих интересах.

    Прибалтийские страны стремятся сохранить хотя бы минимальные экономические связи с Россией, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

    Комментарии (15)
    27 ноября 2025, 17:32
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (12)
    27 ноября 2025, 11:42
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.

    Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

    Первые годы осужденные проведут в тюрьме.

    Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».

    При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.

    Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.

    В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».

    Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    Комментарии (15)
    27 ноября 2025, 14:27
    Польша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принципу взаимности, но лишено оснований
    Польша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принципу взаимности, но лишено оснований
    @ Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 pl)

    Tекст: Вера Басилая

    Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр.

    По словам Вевюра, посол Польши заявил, что Варшава приняла решение России о закрытии польского консульства в Иркутске, поскольку оно соответствует принципу взаимности. В то же время он отметил, что «для него нет оснований», передает РИА «Новости».

    Вевюр отметил, что в консульстве Польши в Иркутске работают три дипломата, которые должны покинуть Россию до 30 декабря. До этого срока ведомство продолжит функционировать, после чего его задачи перейдут консульскому отделу посольства Польши в Москве.

    В то же время власти Польши не планируют разрывать дипломатические отношения с Россией, передает ТАСС.

    Вевюр подчеркнул, что речь идет только о закрытии консульства и что у Варшавы остаются дополнительные шаги на случай дальнейшего обострения отношений между двумя странами, детали которых не уточняются.

    МИД России вручил послу Польши ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года.

    Польские власти объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.

    Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (13)
    27 ноября 2025, 23:55
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (5)
    27 ноября 2025, 21:54
    Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков

    NYP: Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший сотрудник Всемирного торгового центра (ВТЦ) Роджер Боркум, который «чудом избежал» теракта 11 сентября 2001 года, погиб после жестокого избиения в центре Джэксонвилла, пишет New York Post (NYP).

    По данным местной полиции, ночью 19 октября трое подростков напали на 64-летнего мужчину, избив его до потери сознания, сообщает NYP. В отчетах подчеркивается, что у пострадавшего была сильная кровопотеря и «кровавый след, тянущийся по тротуару».

    Свидетели рассказали, что подростки рылись в рюкзаке Боркума, а затем вернулись через 20 минут и вновь избили его. Один из задержанных позже заявил, что инцидент произошел после того, как Боркум, незнакомец, «оскорбил память их умерших друзей». Боркум умер в больнице спустя четыре дня после нападения.

    Задержанными оказались Джастин Карри, Маркавион Лейси и Роберт Поп, которым на момент совершения преступления было 12, 19 и 16 лет соответственно. Все трое были официально обвинены в убийстве 20 ноября.

    Боркум, родившийся в Сайоссете, ранее работал консультантом на 77-м этаже первой башни ВТЦ и был уволен летом 2001 года, буквально спасшись от событий 11 сентября. Его супруга Селест Боркум погибла во время гуманитарной миссии в Африке в 2009 году. В момент нападения мужчина был бездомным.

    В прошлом году японский фотограф опубликовал новое видео теракта 11 сентября в США.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 14:59
    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России

    В топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих корпоративов вошли Нагиев и Галустян

    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер, сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.

    Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина возглавили топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих новогодних корпоративов в России, передает ТАСС.

    Организатор мероприятий и директор артистов Табриз Шахиди рассказал, что гонорары для ведущих такого уровня за вечер продолжительностью до пяти часов стартуют от 3 млн и достигают 7 млн рублей, не считая налогов и дополнительных условий райдера. Он отметил, что именно эти имена чаще всего фигурируют среди ведущих премиум-класса для корпоратива.

    Шахиди также подчеркнул, что сохранение высокого уровня спроса связано как с рейтингом артистов, так и с их востребованностью у корпоративных клиентов. Ранее он уточнял, что в новогодние праздники особо занятым считается заслуженный артист России Леонид Агутин, который дает наибольшее количество выступлений среди звезд.

    Ранее Шахиди назвал самыми востребованными и дорогими на новогодних корпоративах 2025 года артистов «Ленинград», Басту, «Руки Вверх» и Ирину Аллегрову. Гонорары этих исполнителей достигают 20 млн рублей.

    Комментарии (14)
    27 ноября 2025, 20:44
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

    Михалков выступил против использования ИИ для воссоздания на экране умерших артистов

    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Никита Михалков заявил о недопустимости применения искусственного интеллекта (ИИ) для оживления на экране давно умерших известных актеров.

    Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

    Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

    В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

    До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

    Комментарии (17)
    27 ноября 2025, 21:57
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    Комментарии (19)
    27 ноября 2025, 15:21
    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист Иванов призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

    Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал отменить концерты певца Григория Лепса и призвал артиста публично извиниться за его шутку о свадьбе на Красной площади.

    Иванов отметил: «Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию», передает Газета.Ru.

    Активист подчеркнул, что Красная площадь является священным местом с Могилой Неизвестного Солдата и местом проведения важных государственных церемоний, а идеи устроить там барную стойку и «отстреливать по периметру» журналистов он считает проявлением легкомысленности и оскорблением памяти предков. Иванов обратил внимание, что публичные личности с высоким статусом не должны позволять себе подобные слова – по его мнению, это подрывает традиционные ценности и авторитет государственных институтов.

    Иванов заявил, что шутки о насилии в адрес журналистов опасны и создают атмосферу вседозволенности. Он потребовал, чтобы Лепс принес извинения перед всеми работниками СМИ и предложил, чтобы руководство учреждений культуры рассмотрело вопрос о целесообразности новогодних выступлений певца. По мнению общественника, творчество должно быть неразрывно связано с моралью и ответственностью перед народом, а случай с Лепсом должен стать предметом серьезного обсуждения.

    Напомним, Григорий Лепс в разговоре с журналистами пошутил, что хотел бы сыграть свадьбу на Красной площади, поставить барную стойку у Мавзолея и «отстреливать журналистов по периметру». Ранее артист сообщил, что женится на 19-летней Авроре Кибе весной, но не планирует делать церемонию светским событием.

    В сентябре президент РФ Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    Комментарии (16)
    27 ноября 2025, 20:12
    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»

    На автозаводе «Москвич» собран первый электромобиль «Атом»

    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На автозаводе «Москвич» завершена сборка первого тестового электрокара «Атом», инженеры протестировали работу электроники с обновленным ПО и проверили сервисы в условиях, близких к реальным, сообщили в компании – кураторе проекта.

    Первый электромобиль «Атом» серии PT собрали на автозаводе «Москвич». Серия PT предназначена для отработки всех этапов сборки, которые затем будут применяться при выпуске товарных автомобилей, пишет «Российская газета».

    В компании-кураторе проекта АО «Кама» уточнили, что инженеры провели тестирование всех основных электронных систем на версии PT, используя актуальное программное обеспечение. В ходе испытаний была выполнена комплексная диагностика аппаратных модулей, а также проверка работы сервисов, максимально приближенная к реальной эксплуатации.

    Параллельно ведется подготовка к старту серийного производства электрокара «Атом». Официальную дату запуска пока не объявили, однако ранее звучали планы запустить массовую сборку до конца текущего года.

    «Атом» – российский электрокар длиной около четырех метров с электромотором мощностью 204 л. с. на задней оси и запасом хода примерно 500 км на одной зарядке. Модель планируют выпускать как в гражданской версии, так и в вариантах для такси, каршеринга и государственных структур.

    На 2026 год объем выпуска составит 6000 автомобилей. По данным на конец сентября, на модель уже оформлено более 100 тыс. предзаказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    В январе разработчики показали предсерийные прототипы «Атома». К октябрю 2023 года электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.


    Комментарии (7)
    Власти ДНР заявили о большом числе раненных солдат ВСУ в Димитрове
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    В западной Украине подожгли синагогу
    Трамп обругал журналистку за вопрос о нападении афганца на нацгвардейцев
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    В России за 2025 год открыли 200 новых месторождений полезных ископаемых
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран – Гвинее-Бисау – произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, при чем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации