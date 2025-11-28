В Рыбном союзе дали рекомендации по заморозке и разморозке красной икры

Tекст: Татьяна Косолапова

«Лучше всего покупать столько икры, сколько вы сможете съесть за день-два. Если все же купили больше, чем планировали съесть за один раз, то чтобы сохранить продукт, можно его разделить на порции и заморозить. Перед дальнейшим употреблением важно размораживать в холодильнике для сохранения вкуса и качества», – говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.



По его словам, можно руководствоваться правилами хранения красной икры по ГОСТу, согласно которым температурный диапазон должен быть от минус 4 до минус 6 градусов. Кроме того, он обращает внимание, что икра должна находиться в герметично укупоренной таре (жестяной или стеклянной банке). Та икра, которая не содержит консервантов, может храниться в таком виде не более четырех месяцев. Срок хранения икры с консервантами может достигать 12 месяцев с даты изготовления, однако точное время устанавливает изготовитель в пределах срока хранения бочковой икры.

«Обычный бытовой холодильник не обеспечивает необходимый температурный режим, так как его средняя температура, как правило, составляет от 2 до 6 градусов. В таких условиях срок хранения закрытой банки икры сокращается до 1 месяца. После вскрытия банки не стоит держать ее более 2-5 дней из-за контакта с кислородом. Повторное замораживание икры не допускается», – предупреждает собеседник.

Руководитель компании-производителя лососевой икры (входит в Рыбный союз) Дмитрий Менщиков отмечает, что замораживать икру дома целесообразно только если купили продукцию на развес и не планируете есть сразу. Он рекомендует подготовить небольшие тары для икры, которые можно будет съесть за раз, разложить в них продукт и заморозить, а когда захочется съесть – разморозить порцию в холодильнике и употребить в течение 24 часов. Однако, если икра расфасована в пластиковую тару и промаркирована самим производителем, а не продавцом на рынке или в магазине, то сроки годности и рекомендации хранения нанесены на этикетку и нужно руководствоваться этой информацией.

«Повторно замораживать икру не рекомендуется. Как правило, икру без консервантов замораживают на заводе в районе промысла на Дальнем Востоке сразу после посола и раскатки. По мнению экспертов, такая пробойная икра слабосоленая-мороженая считается топом по вкусу и качеству. Поэтому, покупая такую икру, не стоит спешить класть ее в морозилку. Также лучше не замораживать охлажденную икру, которую производят из замороженных ястыков (икра в естественной оболочке) на предприятиях, удаленных от районов промысла», – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание на то, что вне зависимости от упаковки и способа производства, икра принесет удовольствие и пользу, если изготовлена из качественного сырья, по правильной технологии и при соблюдении правил транспортировки и хранения. «Лучше хранить икру в темном месте, так как воздействие света может повлиять на ее вкус и качество. И внимательно относитесь к герметичности и срокам хранения после вскрытия банки, так как начинается процесс окисления, то есть продукция начинается портиться быстрее. А вообще лучше съесть икру в ближайшее время после покупки, не откладывая», – заключил Менщиков.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цена банки красной икры весом до 90 граммов в ноябре текущего года снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем 2024 года. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что лучшее время для покупки этого главного новогоднего угощения – с конца октября до середины ноября. В это время наблюдается широкий ассортимент, а сезонное подорожание еще не достигло пика.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что в закрытом виде красная икра в банке может храниться в холодильнике до года. При этом он подчеркнул, что в зависимости от способа консервации время хранения может немного меняться.