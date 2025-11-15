Глава Росрыболовства назвал сроки хранения икры в холодильнике

Глава Росрыболовства Шестаков назвал сроки хранения красной икры в холодильнике

Tекст: Мария Иванова

Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике до одного года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что этот срок соответствует государственным стандартам, установленным для хранения продукта.

Шестаков уточнил, что время хранения может немного меняться в зависимости от способа консервации, однако это не сказывается на качестве продукции. «Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», – подчеркнул глава ведомства.

Ранее Шестаков отмечал, что объем производства красной икры в России достаточен и на Новый год дефицита не ожидается. Цена на деликатес пока не комментируется, однако не исключено снижение стоимости к зимним праздникам благодаря удачной путине.

Также глава Росрыболовства отмечал, что в 2025 году добыча лососевых в России почти завершена, и она составила 335 тыс. тонн, что в полтора раза больше прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Светлана Ильяшенко рекомендовала покупать красную икру и рыбу к Новому году в крупных магазинах с конца октября до середины ноября.

Между тем стоимость банки красной икры объемом 90 граммов за год снизилась на одну треть и составила в среднем 758 рублей. Однако эксперты предупреждали, что в магазинах России цена на красную рыбу и икру к праздникам может вырасти, несмотря на рекордный улов лососевых в этом году.