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Поезд из Пхеньяна в Москву возобновил рейсы после пятилетнего перерыва
Беспересадочный вагон с 20 пассажирами отправился из Пхеньяна в Москву впервые за последние пять лет, сообщили в посольстве России в КНДР.
В дипмиссии отметили, что сегодня посол России Александр Мацегора проводил на перроне Пхеньянского вокзала первых пассажиров международного маршрута, следовавшего в Москву и обратно, передает ТАСС.
Дипломаты подчеркнули, что этот железнодорожный маршрут считается самым длинным в мире и его протяженность превышает 10 тыс. км, а путь занимает более одной недели. К отправлению вагона также присоединились представители МИД КНДР, Российских железных дорог и сотрудники Министерства железных дорог КНДР.
В посольстве выразили надежду на дальнейшее увеличение туристических поездок и взаимных визитов между Россией и КНДР.
Ранее в «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Москва и Пхеньян проводят обсуждения по поводу расширения авиационного сообщения между странами.