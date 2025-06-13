Поезд из Пхеньяна в Москву возобновил рейсы после пятилетнего перерыва

Tекст: Валерия Городецкая

В дипмиссии отметили, что сегодня посол России Александр Мацегора проводил на перроне Пхеньянского вокзала первых пассажиров международного маршрута, следовавшего в Москву и обратно, передает ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что этот железнодорожный маршрут считается самым длинным в мире и его протяженность превышает 10 тыс. км, а путь занимает более одной недели. К отправлению вагона также присоединились представители МИД КНДР, Российских железных дорог и сотрудники Министерства железных дорог КНДР.

В посольстве выразили надежду на дальнейшее увеличение туристических поездок и взаимных визитов между Россией и КНДР.

Ранее в «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Москва и Пхеньян проводят обсуждения по поводу расширения авиационного сообщения между странами.