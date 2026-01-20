  • Новость часаЛавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    В Совфеде назвали опасным решение Молдавии выйти из СНГ
    Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    7 комментариев
    Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 11:41 • Новости дня

    Дания отказалась от использования истребителей F-16

    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    Комментарии (19)
    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:03 • Новости дня
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 10:01 • Новости дня
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    Комментарии (2)
    19 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Опубликовано письмо Трампа премьеру Норвегии с обидой за отказ присуждать Нобелевскую премию мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправил необычное письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, в котором связал отказ вручить ему Нобелевскую премию мира с идеей передачи Гренландии Соединенным Штатам, пишет The Independent.

    В письме, опубликованном PBS News, Трамп отметил, что после того как ему не присудили Нобелевскую премию мира за прекращение восьми войн, он перестал чувствовать «обязанность думать только о мире», пишет The Independent. Теперь, по словам Трампа, он может руководствоваться интересами США.

    Трамп потребовал, чтобы НАТО помогло США с вопросом аннексии Гренландии, заявив, что безопасность мира возможна только при полном контроле США над островом. Он подчеркнул, что Дания не способна защитить Гренландию от России или Китая и поставил под сомнение права Дании на остров, отметив отсутствие письменных подтверждений этих прав.

    «Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, только то, что лодка высадилась там сотни лет назад, но у нас тоже были лодки», – говорится в письме.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира, которую получила в 2024 году.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии

    Премьер Британии Стармер обратился к нации из-за Гренландии

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания, подчеркнув важность дипломатии.

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства Британии по вопросу суверенитета Гренландии, передает ТАСС.

    В своей речи премьер-министр отметил, что обсуждение будущего острова должно проходить исключительно между союзниками, а любые решения о статусе Гренландии принадлежат только ее народу и Дании.

    «Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад», – заявил Стармер.

    Премьер-министр также коснулся угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признать притязания Вашингтона на Гренландию. Стармер отметил, что Британия не поддерживает торговую войну и рассчитывает на дипломатическое разрешение разногласий.

    На пресс-конференции после обращения премьер-министр заявил, что не верит в возможность военной интервенции США на остров. Отвечая на вопрос журналиста, Стармер сказал: «Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Недавние угрозы Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    СМИ пишут, что Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии и отдает предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле считают, что если президент США Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя навсегда останется не только в американской, но и в мировой истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп действительно войдет в мировую историю, если реализует идею присоединения Гренландии, заявил Песков, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо... решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю».

    Кроме того, Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии и тщательно анализирует происходящее.

    Песков отметил, что сейчас поступает много тревожной информации, поэтому вопрос находится под постоянным контролем Кремля. В то же время он отказался комментировать позиции России по Гренландии и Дании, ограничившись заявлением, что этот вопрос остается без комментариев.

    США аннексируют Гренландию?





    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Дональд Трамп настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на возражения Евросоюза и Дании.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Глава РФПИ Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания о Гренландии министра финансов Германии Ларса Клингбайля вызвали ироничную реакцию главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сравнил политика с Рэмбо.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично сравнил министра финансов Германии Ларса Клингбайля с героем американских боевиков Рэмбо, сообщает ТАСС. Причиной такого сравнения стали заявления Клингбайля о Гренландии и конфликтах с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Заявление президента Трампа о Гренландии: «Это будет сделано!» против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо».

    Он процитировал слова Клингбайля о том, что Европа «сталкивается с новыми провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а также подчеркнул, что теперь европейцы должны «ясно дать понять, что предел достигнут».

    Дмитриев также обратил внимание на призыв министра к Евросоюзу рассмотреть возможность применения «законодательно закрепленных инструментов» для реагирования на экономический шантаж. Все свои комментарии Дмитриев сопроводил изображением Джона Рэмбо, роль которого в одноименной франшизе исполнил Сильвестр Сталлоне.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль осудил заявления США о Гренландии и подтвердил поддержку Дании и европейских стран.

    Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считаeт, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя останется в мировой истории.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским властям лучше сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, а не на вопросе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подтвердил, что готов ввести пошлины против европейских стран в случае, если они попытаются воспрепятствовать заключению сделки по приобретению Гренландии. По его словам, решение о введении пошлин он примет «на сто процентов», если возникнет такая необходимость.

    На вопрос о возможности применения военной силы для захвата Гренландии президент США отвечать не стал.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Ранее ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Норвегия попыталась объяснить Трампу невозможность присуждения Нобелевской премии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял президенту США Дональду Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не раз объяснял Дональду Трампу, что правительство страны не может влиять на решения Нобелевского комитета, передает ТАСС. Он отметил, что Премию мира присуждает независимый комитет, а не власти Норвегии.

    Ранее журналист канала PBS Ник Шифрин опубликовал письмо Дональда Трампа к премьер-министру Норвегии. В письме президент США отмечал, что больше не считает себя обязанным думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию мира.

    Кроме того, Трамп сообщал, что для мировой безопасности необходимо полное установление контроля США над Гренландией.

    Ранее ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    Мария Корина Мачадо подарила Дональду Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало обсуждение разрыва союзнических отношений Европы с США и возможного создания новой системы безопасности.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 02:27 • Новости дня
    Самолёты NORAD вылетели на базу Питуффик в Гренландии

    США отправили в Данию самолёты NORAD

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Наряду с самолетами, базирующимися на континентальной части США и Канады, они будут поддерживать различные запланированные мероприятия NORAD, опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между США и Канадой, а также Королевством Дания», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    Там объясняется, что деятельность координируется с Данией, и все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях.

    NORAD напоминает, что регулярно проводит длительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

    США аннексируют Гренландию?





    12 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике. Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса.

    Публицист Владимир Можегов поделился с газетой ВЗГЛЯД о том, как Гренландия  сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 22:12 • Новости дня
    Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО,

    Дания и Гренландия выступили с предложением создать в Арктике отдельную миссию НАТО, передает РИА «Новости». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт озвучили эту инициативу во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Поульсен уточнил, что стороны обсудили этот вопрос и также предложили сформировать миссию, выразив надежду, что удастся выработать рамки возможного формата работы. Он не стал раскрывать, как конкретно Рютте отреагировал на инициативу, однако отметил, что не считает нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии ошибочной.

    Сейчас в Гренландии уже действует миссия альянса под командованием Дании, участие в которой принимают военные ряда европейских стран-партнеров по НАТО. Эта миссия проводится в рамках усилий по увеличению военного присутствия НАТО в Арктическом регионе.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейским властям стоит обратить внимание на урегулирование конфликта на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в области безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что идея «европейского НАТО» приближает Европейский союз к внутреннему расколу.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии

    BFMTV: Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник инициировал заседание Совета по обороне и безопасности, уделив особое внимание ситуации вокруг Гренландии и роли европейских военных в регионе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник заседание Совета по обороне и безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии, а также по ряду других международных вопросов, передает BFMTV.

    В повестку дня, помимо обсуждения ситуации в Гренландии, включены вопросы по Сирии и Ирану, передает РИА «Новости».

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя навсегда останется в мировой истории.

    Президент США Дональд Трамп настроен серьезно добиться контроля над Гренландией несмотря на возражения Евросоюза и Дании. Дональд Трамп отметил стратегическое значение Гренландии для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 08:27 • Новости дня
    Трамп напомнил о предупреждениях НАТО о «российской угрозе» Дании

    Трамп заявил, что Дании 20 лет говорили о «российской угрозе» Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    В течение двух десятилетий Дании регулярно напоминали о так называемой «российской угрозе», но Копенгаген не сможет самостоятельно обеспечить защиту Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, обсуждения о возможной угрозе со стороны России ведутся с Данией уже 20 лет. Он отметил, что эта тема регулярно поднимается на уровне руководства Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Трамп также подверг сомнению способность Дании обеспечивать защиту Гренландии.

    «Мы должны заполучить ее Гренландию. Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», – заявил Трамп.

    Он добавил, что тема возможного приобретения Гренландии будет обсуждаться на форуме в Давосе.

    Кроме того, Трамп подтвердил, что российского президента Владимира Путина пригласили принять участие в работе так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, приглашение Путина уже было направлено.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и подверг критике Данию за ее бездействие.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен назвал Россию главным источником риска для Гренландии, а не США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Дании.

    Посол России в Дании Владимир Барбин указал, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    CNN: Трамп решил ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии, поставив ультиматум по срокам.

    Трамп объявил, что с 1 февраля европейские страны, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, столкнутся с тарифами 10%, которые вырастут до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии, пишет CNN.

    Заявление стало кульминацией его многолетней идеи о контроле над островом, которую он впервые публично озвучил в свой первый срок, а затем вновь сделал приоритетом после возвращения на пост президента.

    По данным CNN, команда Трампа разделена во мнениях о способах достижения цели, хотя все согласны с необходимостью контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности.

    Часть советников настаивает на использовании давления и тарифов вместо военных методов, другие допускают возможность военной аннексии.

    В Белом доме заявили о готовности реализовать любой выбранный президентом план, подчеркнув, что «Трамп не был избран для сохранения статус-кво» и только он всерьез занялся вопросом приобретения Гренландии.

    Ранее Дания отвергла возможность продажи острова, что привело к дипломатической размолвке. Недавние совместные военные учения НАТО на Гренландии усилили обеспокоенность Трампа, который заявил: «Сейчас мы что-то сделаем с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмет Россия или Китай».

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    9 комментариев

    Многие европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытались смягчить позицию США и объяснить значение военных маневров, однако Трамп продолжает настаивать на полном контроле над островом. Белый дом также заявил, что с Гренландией под контролем США НАТО станет более мощным и эффективным альянсом. Несмотря на предложения о расширении американского военного присутствия и гарантиях отказа от китайских инвестиций, Трамп остается непреклонен: «Для настоящей выгоды нужна собственность. Нужен титул».

    Напомним, глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он также говорил о планах по мерам против якобы «российской угрозы» для Гренландии, а также выступал с критикой Дании за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации